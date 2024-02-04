Це заборонено: чоловік прихистив "цуценя", яке виявилося іншою твариною (фото)

Чоловік на ім'я Марсі вирішив узяти миле створіння до себе й доглядати за ним, поки воно не знайде свій дім, але він ще не знав, що на нього чекає велике здивування.

Коли 2020 року чоловік знайшов на узбіччі дороги, як йому здалося, покинуте цуценя та вирішив доглянути за ним, він був трохи шокований, коли виявив, що насправді це зовсім не собака. Про цю історію згадує британський таблоїд The Mirror.

Собаки вважаються найкращими друзями людини, тому багато людей, імовірно, втрутилися б у ситуацію, якби подумали, що невинне цуценя потрапило в біду, і спробували б допомогти йому. Один чоловік із Японії натрапив на маленьку тварину на узбіччі шосе, він вирішив узяти це миле створіння до себе та наглядати за ним, доки воно не знайде свій дім, але він ще не знав, що на нього чекає велике здивування. Свого нового улюбленця японець назвав Луна.

У 2020 році чоловік на ім'я Марсі зателефонував у службу захисту тварин і поділився новиною про свою знахідку у Twitter (зараз X). Він написав, що знайшов на шосе "цуценя", яке загубилося, і запитав, чи не знає хто-небудь, кому воно належить. Багато користувачів знайшли час, щоб відповісти на його твіт, але більшість із них писали, що це зовсім не собака. Користувачі Twitter вирішили, що маленька Луна насправді лисеня. Не знаючи, що робити, Марсі пообіцяв відвести її до ветеринара, щоб той підтвердив це.

"Дякую за ваші численні ретвіти й думки. Я добре виспався після того, як учора ввечері поїв рису, а сьогодні вранці в мене гарний апетит. Це лисиця? Я уточню це пізніше у ветеринара", — написав він.

Люди думали, що маленька Луна — насправді лисеня Фото: Twitter

Попри те, що пізніше з'ясувалося, що це справді лисиця, чоловік ще певний час продовжував піклуватися про маленьку істоту. Але врешті-решт він зрозумів, що не може залишити її в себе, оскільки в Японії заборонено тримати їх як домашніх тварин. Тому японець вирішив віддати її на ферму.

До цього моменту його твіти про Луну стали вірусними, і люди хотіли дізнатися більше.

"Ми завершили передачу лисиці на ферму Kita Kitsune. Якщо у вас буде можливість, я буду радий, якщо ви відвідаєте Луну", — відповів чоловік.

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