Мешканці розлючені: будівельники пробили дах нового будинку ліхтарним стовпом (фото)

Химерна конструкція перекосила дах будинку. Представники будівельної фірми думали, що цей "унікальний фрагмент дизайну" сподобається людям.

У Великій Британії невмілі будівельники встромили ліхтарний стовп у дах будинку-новобудови, чим розлютили місцевих жителів. Про це пише The Mirror.

Химерна конструкція перекосила дах будинку в Ештон-андер-Лайн, Великий Манчестер, (Англія), що не відповідає початковому проєкту будинку. На кресленнях забудовника ліхтарний стовп був зображений поруч із будівлею з чотирма спальнями, але не через нього, як показують фотографії, зроблені цього тижня.

Керівництво міської ради вказало будівельникам на помилку, і тепер ліхтар буде прибрано.

Люди, які проходили повз ще не завершене будівництво, були приголомшені, побачивши, що ліхтарний стовп входить і виходить із карниза будинку. Міська рада Теймсайда зв'язалася із забудовниками. Про таке розташування вуличного ліхтаря не згадувалося в документах, коли в лютому 2020 року було видано дозвіл на будівництво. Фактично, рішення було ухвалено на підставі запропонованих планів, на яких він був зображений поруч із будинком, а не на даху.

Керівництво міської ради вказало будівельникам на помилку Фото: Gary Carter

Тепер фірма погодилася прибрати "унікальний фрагмент дизайну" і перемістити його.

"Ми поговорили із забудовником, і він погодився прибрати ліхтарний стовп і розмістити його ближче до сусідньої межової стіни", — заявив представник адміністрації.

Раніше Фокус повідомляв, що жителі британського "міста-привида" бояться виходити на вулицю. Вони розповіли, що в місті є місця, в які вони не ризикнули б піти і за мільйон фунтів стерлінгів.

Також стало відомо, що блогер побачив на камері "таємничу фігуру" в покинутій лікарні. Всередині будівлі міський дослідник побачив речі, які налякали його та знімальну команду. Однак глядачі розділилися на 2 табори. Одні були налякані побаченим, а інші не вірили, що будівлю покинули.