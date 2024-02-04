Любить "обійматися": собака, зростом з людину, досі вважає себе цуценям (фото)

Величезний ньюфаундлендський пудель на прізвисько Роульф все ще намагається застрибнути на коліна господаря Крейга, попри свою вагу в 45 кг.

Собака зростом близько шести футів (182 см) досі вважає себе цуценям. Тварина полюбляє обійматися та проводити час із людьми. Про це пише The Mirror.

Величезний ньюфаундлендський пудель на прізвисько Роульф все ще намагається застрибнути на коліна свого господаря Крейга з Турстастона (Уельс), попри те що важить майже 45 кг.

Як і діти, тварини часто роблять найдивніші вчинки. Собак теж часто ловлять за найкумеднішими заняттями. Величезний пухнастий пудель особливо добре вміє розсмішити своїх господарів, тому що він просто не усвідомлює своїх гігантських розмірів і, здається, все ще вважає себе цуценям.

Роульф живе в сім'ї Панкхерст з літа 2018 року. За останні роки він перетворився з крихітного цуценяти на величезного собаку зростом шість футів (коли він стоїть на задніх лапах) і вагою майже 45 кг.

Пудель по Роульф завжди намагається застрибнути на коліна свого господаря Фото: Kennedy News & Media

Незважаючи на це тварина, як і раніше, поводиться як малюк. Часто намагається сісти на коліна своєму господареві Крейгу, хоча він уже занадто великий.

"Він легенда — він величезний. Він не знає свого розміру, йому здається, що він маленьке цуценя або такого ж розміру, як бульдоги. Він дуже кумедний. Роульф забирається на звичайне собаче ліжко і просто сідає на нього. Він набагато більший за двох інших наших домашніх тварин. Він не незграбний, але йому подобається лежати на речах, і якщо це крихітне ліжко, він намагається зробити себе якомога меншим. Час від часу він намагається застрибнути до мене на коліна. Це досить кумедно, коли він так робить. Він думає, що він усе ще малюк. Але він такий ласкавий і напрочуд простий у поводженні в домі — за винятком випадків, коли він намокає, заходить у дім і тремтить. Тоді все навколо забризкується", — розповідав у 2020 році Крейг.

Собака зростом близько 182 см, коли стоїть на задніх лапах Фото: Kennedy News & Media

За словами господаря тварини, присутність Роульфа в домі іноді призводить до хаосу в родині, але вона ж і багато чого змінила. За два роки до того, як цей пес потрапив до заголовків газет, Крейг переніс інсульт, після якого він не міг ходити без кульгавості і почувався дуже пригніченим. Саме в цей час у його житті з'явився Роульф, і він стверджує, що турбота про собаку дуже допомогла йому повернутися до нормального життя.

"Щоденні фізичні навантаження у вигляді прогулянок поліпшили мою координацію, розвинули силу в лівому боці, і з часом я зміг збільшити швидкість ходьби. Через два роки я перебуваю в набагато кращому фізичному і душевному стані, почасти завдяки тому, що у мене є Роульф. Він мені дуже допоміг. Бувши собакою, якій потрібні фізичні навантаження, в ті дні, коли я страждав від депресії й тривоги, він змушував мене виходити на вулицю", — додав Крейг.

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