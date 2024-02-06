Чоловік настільки переживав через розлучення, що побив світовий рекорд з ходьби (відео)

Встановлюючи рекорд, чоловік переживав сплески радості та смутку. Він навіть заплакав в одній з кімнат, однак швидко зібрався задля досягнення мети.

37-річний Шон Джі з американського Лас-Вегаса встановив світовий рекорд, подолавши висоту Евересту на сходах усередині власного будинку. Йому знадобилося аж 22 години 57 хвилин, аби піднятися та спуститися 11,8 милі (близько 30 км) східцями. Про це пише видання New York Post.

Шон завжди мріяв по-справжньому підкорити Еверест, проте не міг собі дозволити похід через високу вартість відповідних дозволів – зараз це близько 10 тисяч доларів, а наступного року ціна зросте до 15 тисяч.

Довго не думаючи, американець вирішив влаштувати експедицію просто вдома. До того ж несподівана авантюра допомогла йому відволіктися від проблем в особистому житті.

"У той час я переживав розлучення, тому мені потрібно було переключитися на щось інше. Подумав, що може бути краще, аніж піднятися на Еверест", – каже він.

Під час сходження рекордсмен переживав сплески радості та смутку. Він навіть заплакав у одній з кімнат, однак швидко зібрався задля досягнення своєї мети.

"Було так багато різних думок і почуттів. Те, що ви відчуваєте на старті, дуже відрізняється від того, що ви відчуваєте в кінці", – додає Шон.

Загалом подвиг зайняв майже добу. Рекордсмен помилково недооцінив час спуску і думав, що впорається всього за 10-11 годин.

37-річний Шон Джі побив рекорд зі сходження на Еверест, не виходячи з дому Фото: SWNS

Джі вдалося зібрати невелику суму на благодійність. Він сподівається, що його приклад надихне й інших.

"Для наступного челенджу планую піднятися на Олімп Монс – найвищий вулкан Марса. Але хочу запросити свого друга, щоб досягнути еквівалента в півтора Евересту на кожного", – додає американець.

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