100-річний ветеран назвав напій, який він щодня випиває за сніданком (фото)

Зан Вайт зізнається, що вже понад 36 років регулярно відвідує один і той же заклад.

Ветерану Другої світової війни Зану Вайту з американського штату Західна Вірджинія нещодавно виповнилося 100 років. Навіть у такому солідному віці чоловік майже щодня снідає й п’є улюблену каву в місцевому McDonald’s. Саме там він і відсвяткував свій ювілей – разом з групою друзів та персоналом, пише видання New York Post.

Вайт зізнається, що вже понад 36 років регулярно відвідує цей заклад. Він є членом неформального клубу й любить збиратися з друзями за чашечкою кави та гаш-брауном.

Менеджер ресторану Марк Ґодвін, який пропрацював там 24 роки, каже, що для нього велика радість щоранку бачити пана Вайта.

"Він приходить до нас випити кави. Це одна з найяскравіших подій мого дня", – сміється Ґодвін.

Зан Вайт відсвяткував 100-річний ювілей

На 100-річчя ювіляра McDonald’s приготував прикраси та святкові вітання, зокрема й від губернатора штату Західна Вірджинія – Джима Джастіса.

"З огляду на прожиті роки, я впевнений, що ви раді бачити так багато людей, з якими ви мали щастя перетнутися у житті", – написав він.

Місцевий шериф, своєю чергою, жартома видав чоловікові штраф за 100 років безрозсудного водіння, адже ветеран досі має водійських прав.

"Я запитав його, в чому секрет довголіття, а він лише посміхнувся, тобто це означає, що я повинен багато посміхатися. Вітаю пана Вайта, він чудова людина, і для нас велика честь, що він такий у нас є", – заявив шериф.

На 100-річчя ювіляра McDonald"s приготував прикраси та святкові вітання Фото: WDTV На 100-річчя ювіляра McDonald"s приготував прикраси та святкові вітання

Нагадаємо, раніше Фокус писав про 100-річну Ширлі Гудман, яка зараз живе у місті Сарасота (штат Флорида, США). Ця жінка у своєму поважному віці може дати фору молоді, вона дуже енергійна та весела. Підтримувати себе у формі їй допомагають йога, танці та шоколад після їди кожен день.

А от 114-річна мешканка Х'юстона (штат Техас) Елізабет Френсіс розповіла, що ніколи не вживає алкогольні напої, працює і завжди готує вдома. За словами її родичів, довгожителька часто готує курку з бамією і рисом.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.