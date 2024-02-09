Чоловік знайшов на фермі монетку, яка коштує 376 тисяч доларів (відео)

На аверсі чітко видно усі деталі, включно з вигравіюваним знаком "D", що свідчить про місце виготовлення — Денвер (США).

Мисливець за скарбами, який зареєстрований у TikTok під ніком Prospector Tuck (@prospectortuck), часто розповідає у себе на сторінці про цікаві речі, виявлені завдяки металошукачу.

Нещодавно, проводячи масштабні пошукові роботи на фермі 1700-х років, чоловік знайшов дві американські монети, випущені більш ніж століття тому. Один з артефактів заінтригував його, адже він ніколи раніше не бачив нічого подібного.

На відео можна побачити, як блогер копає глибоку яму, а потім металошукач подає сигнал про те, що знахідка вже зовсім близько.

"О боже мій!" — викрикнув чоловік, витягуючи із землі монету в 25 центів із зображенням "Standing Liberty" 1918 року, що збереглась у відмінному стані.

"Це вперше! Я ніколи раніше не знаходив таку монету", – додав Prospector Tuck, зазначивши, що на монеті чітко видно усі деталі, включно з вигравіюваним знаком "D", що свідчить про місце виготовлення — Денвер (США).

Подібну монету раніше продали на аукціоні за рекордні 18 975 доларів.

Цікаво, що в іншій частині ферми мисливець за скарбами відкопав цент із зображенням "Голови Матрони" 1816 року випуску. У центрі аверсу зображена леді Свобода зі стрічкою у волоссі з написом "Свобода". Навколо неї розташовані 13 зірок, що символізують 13 колоній.

До речі, аналогічну монету з "Головою Матрони" раніше продали за 376 000 доларів, але вартість знайденого екземпляра залежатиме від його стану.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про 70-річного пенсіонера та колекціонера монет Джона Тернера з Великої Британії, який виявив срібну монету, датовану 1813 роком, коли перевіряв мішки з пожертвами. Проведена експертиза підтвердила, що це 15 пенсів з Нового Південного Уельсу — одна з перших монет, викарбуваних в Австралії. Подібні раритети були переплавлені у 1840-х роках, тому збережені примірники є вкрай рідкісними та коштовними.

Крім того, статуя грецького бога, яка зникла за таємничих обставин майже 30 років тому, несподівано знайшлась у дворі жителя міста Луїсвілл в американському штаті Кентуккі.