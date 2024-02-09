"Летюча тарілка": туристи випадково побачили у небі таємничий об'єкт (фото, відео)

Це трапилось всього за 8 годин їзди від Капілла-дель-Монте, де проводиться щорічний фестиваль НЛО.

Подружжя туристів стверджує, що минулого тижня стали свідками появи невпізнаного летючого об'єкта. Це трапилось, коли вони фотографували білих птахів на деревах в околицях Сан-Педро-де-Колалао, що на півночі Аргентини. Детальніше про курйозний випадок написало видання New York Post.

76-річна Ріна Хуарес розповідає, що загадкову аномалію в небі першим помітив її чоловік Рене, коли вони їхали з дому в Сан-Мігель-де-Тукуман відпочивати на курорт.

"Я сказала чоловікові: "Дивись, ось летить чорний птах". А він відповів: "Це не птах, а летюча тарілка". Я помітила, що воно було на тій самій висоті, що й кабелі електропередач, але потім підіймалось все вище і вище, – згадує Хуарес в інтерв'ю журналістам.

76-річній Ріні Хуарес навіть вдалося сфотографувати об'єкт овальної форми, коли він прямував до гір. Фото: Jam Press

Жінці навіть вдалося сфотографувати об'єкт овальної форми, коли він прямував до гір.

Після цього Ріна показала знімки своїм онукам, які, за її словами, були просто "в захваті" від деталей неймовірної розповіді й побаченого на відзнятих кадрах.

"Це треба бачити на власні очі, щоб повірити", – додає вона.

До слова, місце, де були зроблені фотографії, знаходиться всього за 8 годин їзди від Капілла-дель-Монте, де проводиться щорічний фестиваль НЛО.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про колишнього військовослужбовця армії США, який стверджує, що провів три місяці на кораблі прибульців. Алекс Коллієр каже, що в 1980-х роках навіть розмовляв із двома інопланетянами. Його, начебто, забрали на їхній космічний корабель, де змусили вдягнути спеціальний пояс.

Крім того, "мандрівник у часі" назвав дати найбільших стихійних лих. Він сказав, що наступного року може відбутися кілька екологічних катастроф, унаслідок чого 2023 і 2024 роки стануть "найгіршими в історії за погодними умовами".