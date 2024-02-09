Посеред пустелі в Саудівській Аравії зводять грандіозне "місто майбутнього" за 1 трлн доларів

Генеральний директор проєкту Джайлс Пендлтон поділився неймовірними кадрами з будівельного майданчика, щоб спростувати заяви скептиків, які сумніваються у реалізації його планів.

З’явились нові аерознімки, зроблені на масштабному будівництві "міста майбутнього" Line City посеред пустелі в Саудівській Аравії. Вартість проєкту оцінюється в 1 трлн доларів. Про це пише видання Metro.

Якщо будівництво завершиться, Line City стане частиною гігантського пустельного комплексу Неом з величезними скляними хмарочосами, штучною річкою, восьмикутним плавучим портом і навіть гірськолижним курортом.

Цей науково-фантастичний мегапроєкт, запущений принцом Мухаммедом бін Салманом, буде обслуговуватися роботами та штучним інтелектом.

Вартість цього проєкту оцінюється в 1 трлн доларів. Фото: Giles Pendleton

Генеральний директор проєкту Джайлс Пендлтон нещодавно поділився неймовірними фото з будівельного майданчика, щоб спростувати заяви скептиків, які сумніваються у реалізації грандіозних планів.

На знімках видно величезні котловани довжиною у багато миль, розташовані на тому місці, де свого часу мають звести Line City.

"Як відповісти скептикам про неймовірну роботу, що кипить в Неомі? Показати найбільший будівельний майданчик у світі, що простягається від гір до моря. Неом – реальність, частина 12", – написав він.

Генеральний директор проєкту Джайлс Пендлтон нещодавно поділився неймовірними фото з будівельного майданчика Фото: Giles Pendleton Генеральний директор проєкту Джайлс Пендлтон нещодавно поділився неймовірними фото з будівельного майданчика Фото: Giles Pendleton

Якщо задум реалізується, у місті житимуть 9 млн осіб, що поселяться у двох 1600-футових дзеркальних будівлях з простором між ними. Планується, що ці споруди займуть 12-у сходинку в списку найвищих у світі та 3-ю в Саудівській Аравії.

Принц Мухаммед бін Салман хоче, щоб будівництво Line City стало таким же культовим, як і єгипетські піраміди, а також "ставило людей на перше місце". За його словами, уже вдалося транспортувати понад 100 мільйонів кубометрів піску.

Салман сподівався завершити роботу до 2030 року, але інженери попередили, що це може зайняти 50 років.

Якщо задум реалізується, у місті житимуть 9 млн осіб, що поселяться у двох 1600-футових дзеркальних будівлях з простором між ними. Фото: Giles Pendleton Якщо задум реалізується, у місті житимуть 9 млн осіб, що поселяться у двох 1600-футових дзеркальних будівлях з простором між ними. Фото: Giles Pendleton

Раніше Фокус повідомляв, що туристи застрягли в пустелі, довірившись Google Maps. GPS-навігатор писав, що мандрівники досягнуть кінця маршруту на 50 хвилин швидше. У підсумку люди застрягли на ґрунтовій дорозі, і їм довелося викликати евакуатор, щоб той забрав їх.

Крім того, ми писали про розкішний курорт вартістю $100 млрд, що перетворився на "місто-привид" із порожніми хмарочосами. Спочатку проєкт замислювався як "райське місце" для багатих людей, але зараз поселення стоїть пусткою.