"Хто їх так побив": пластичного хірурга висміяли за фото клієнтів до та після операції (відео)

Цікаво, що підтяжка обличчя у "майстра" коштує аж 50 тисяч доларів.

Пластичний хірург, який називає себе "Доктором Кім", здобув шалену популярність у TikTok завдяки відео, на яких демонструє суперечливі зовнішні трансформації своїх клієнтів після хірургічного втручання. Розслідування про його діяльність зробив американський колега у YouTube.

Про доктора Кіма публічно стало відомо ще минулого року, коли він почав викладати своїй приголомшливі ролики з кадрами "до" та "після" пластичної операції, провокуючи тим самим шквал критичних зауважень, глузувань та обговорень.

Досі немає єдності у питанні, хто ж такий насправді доктор Кім? Юзери цікавляться його біографією, досвідом роботи, а також наявністю ліцензії на здійснення відповідних процедур.

Існує версія, що це Кім Джі-Хун – лікар з Південної Кореї. Проте, якщо зателефонувати на його номер у WhatsApp, то потенційних клієнтів чомусь запрошують на консультації до Шанхаю, що в Китаї. Зазначається, що підтяжка обличчя у "майстра" коштує 50 тисяч доларів.

У коментарях під відео користувачі мережі постійно сперечаються. Одні твердо переконані, що Кім – один з найгірших пластичних хірургів у світі. Інші вважають, що сприйняття "трансформацій" викривлене через надто короткий проміжок часу між знімками "до" та "після" операції, позаяк обличчя пацієнтів у кадрі ще не повністю загоїлися, на них часто залишаються синці та набряки. Є й ті, хто впевнені, що його сторінка у TikTok – просто жарт.

"Гаразд, докторе Кім, ми хочемо, щоб ви зараз же здалися"

"Таке відчуття, що офіс доктора Кіма знаходиться в темному занедбаному провулку"

"Хто їх так побив?"

"Сподіваюсь, ніхто не платить за це"

"Навіщо він заплющує їм очі!"

"Чому всі виглядають однаково після операції?"

"Брат робить персонажів з гри Sims"

"О, це ж новий вид ельфів"

"Ось чому ми ніколи не повинні робити пластичні операції"

Нагадаємо, раніше Фокус писав про інфлюенсера Квеста Ґалліфорда з Лас-Вегаса (США), який прославився завдяки своїй невгамовній пристрасті до татуювань. Починаючи з 2009 року чоловік витратив понад 70 тисяч доларів на малюнки по всьому тілу.

Крім того, ми писали про 29-річного колумбійського блогера Єферсона Коссіо, який кілька місяців тому зробив складну та болісну операцію, щоб подовжити ноги та стати вищим на кілька сантиметрів.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.