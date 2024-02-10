Скандал у зоопарку: мавп вимираючого виду вирішили згодувати хижакам (фото)

Частину приматів збираються передати на вивчення науковцям, а інших – вбити. Однак таке рішення викликало обурення у зоозахисників.

Зоопарк Нюрнберга (Німеччина) потрапив у скандал, оголосивши про намір позбутися майже половини із 45 гвінейських павіанів. Про це пише британське видання Daily Mail.

Раніше співробітники звіринцю намагалися обмежити розмноження цього виду, проте запроваджені заходи виявились неефективними, тому вони наважились на такий відчайдушний крок.

Частину мавп збираються передати на вивчення науковцям, а інших – згодувати хижакам. Однак таке рішення викликало обурення у зоозахисників.

За словами біолога організації PETA Івонни Вюрц, стимулювання розведення, а потім вбивство тварин – порочне коло, створене самими зоопарками.

"Це коло можна розірвати, тільки розробити плани з припинення розведення та закриття зоопарків, а не обговорювати можливе вбивство тварин – і неважливо, яких видів це стосується", – каже вона.

Спеціалістка також зазначила, що вбивство улюбленців публіки, таких як примати, леви або жирафи, у суспільстві вважається менш прийнятним, аніж вбивство парнокопитних, яких часто використовуються в зоопарках як корм для інших тварин.

До слова, зоопарк у Нюрнберзі вже неодноразово подібним чином позбувався тварин, зокрема тих, що належать до зникаючих видів, наприклад антилоп Мендеса.

За словами біолога організації PETA Івонни Вюрц, стимулювання розведення, а потім вбивство тварин – порочне коло, створене самими зоопарками. Фото: Wikipedia

У заяві організації Peta Germany йдеться про те, що вона хотіла б порушити кримінальну справу проти відповідальних осіб, якщо павіанів таки занапастять.

"Необхідно ретельно вивчити, чи є ці вбивства винятковим випадком відповідно до федеральних законів. Зоопарк культивував перенаселення мавп протягом багатьох років і тільки зараз почав щось з цим робити. Вбивати приматів безвідповідально", – сказав Джеймс Брюкнер із Німецької асоціації захисту тварин.

Міжнародний союз охорони природи відніс гвінейських павіанів до категорії тих тварин, що зникають. Представників цього виду рекомендують утримувати в зоопарках для збереження популяції.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що надзвичайно рідкісна самка лемура несподівано народила трьох дитинчат в австралійському парку дикої природи Алтіна (Altina Wildlife Park), що у Новому Південному Уельсі. Фахівці хочуть вивчити дані ДНК-тестування, аби знайти їхнього батька, адже не розуміють, за яких обставин це могло статися.