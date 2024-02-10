Прикра помилка змусила жінку відмовитись від виграшу в лотерею

Адвокат Арт Скофілд описав цю ситуацію як унікальну. Його клієнтка запевняє, що боротиметься за свій виграш до кінця.

Елізабет Торнтон із Кіссіммі (штат Флорида, США) виграла майже 3000 доларів у лотерейному розіграші Pick Four Ticket, але не змогла забрати виграш через те, що раніше оформлювала допомогу по безробіттю. Про це пише видання The Mirror.

За словами американки, у 2020 році вона втратила роботу в компанії Disney, і через пандемію коронавірусу була змушена отримувати допомогу від держави. Співробітники соціальної служби стверджують, що переплатили їй на 8000 доларів більше, і тому гроші від виграшу в лотерею тепер підуть у державну казну.

"Коли я виграла, то сподівалась, що зможу оплатити машину, страховку, погасити борги, а також допомогти моїй сім'ї – дочкам, онукам, дати їм трохи грошей", – зізнається засмучена Елізабет і додає, що категорично не згідна з таким рішенням.

Адвокат із трудових спорів Арт Скофілд описав ситуацію як "унікальну" і пояснив, що держава намагається повернути нараховані громадянці гроші, зокрема і з лотерейних виграшів.

Своєю чергою, у державному агентстві, що відповідає за виплати допомоги по безробіттю, пояснили, що утримують гроші з лотерейних виграшів лише в тому випадку, якщо комусь нараховували більші суми, аніж було заплановано.

"Департамент торгівлі, колишній Департамент економічних можливостей (DEO), і лотерея Флориди уклали спільну угоду, тісно співпрацюють та підтримують постійний зв'язок для розв'язання питань, пов'язаних з переплатами допомоги по безробіттю. Відповідно до статуту Флориди, лотерейний виграш пані Торнтон було утримано 26 червня 2023 року через державний борг", – вказано у заяві.

Сама ж Елізабет запевняє, що й надалі буде боротися за свій виграш.

Елізабет запевняє, що й надалі буде боротися за свій виграш. Фото: FOX news Елізабет запевняє, що й надалі буде боротися за свій виграш. Фото: Fox News

Нагадаємо, раніше Фокус писав про групу вчителів однієї із середніх шкіл у місті Флоренс, які колективно виграли у лотерею Powerball 1 мільйона доларів. Перед тим, як забрати джекпот, вони зберігали щасливий білет у підручнику з математики, бо "туди ніхто ніколи не заглядає".

Крім того, ми розповідали про колишнього антиквара Майка Антонуччі, який виграв у лотерею 2,8 мільйона фунтів стерлінгів (136 млн грн), але витратив усе своє багатство на розгульне життя та щедрі подарунки.