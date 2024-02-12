Відвідав 120 країн світу: як живе найвищий чоловік на планеті (фото, відео)

Вперше Султан Кьосен з Туреччини потрапив на сторінки Книги рекордів Гіннеса у 2009 році. Тоді його зріст становив 246,5 см.

251-сантиметровий турецький гігант Султан Кьосен днями відзначив чергову річницю нагородження титулом найвищої людини у світі. Чоловік прилетів до Італії, щоб взяти участь у зйомках популярного шоу. Про це на своєму сайті пише Книга рекордів Гіннеса.

Повідомляється, що 42-річний Султан народився з генетичним захворюванням. Його зріст почав стрімко збільшуватися з 10 років через гіперсекрецію гормону росту, що також призвело до проблем зі здоров’ям, зокрема болю в суглобах та деформації кісток.

Вперше Кьосен потрапив на сторінки Книги рекордів Гіннеса у 2009 році: тоді його зріст становив 246,5 см. Фахівці зафіксували й аномальний розмір його рук – 27,5 см від зап’ястя до кінчика середнього пальця.

Вперше Кьосен потрапив на сторінки Книги рекордів Гіннеса у 2009 році: тоді його зріст становив 246,5 см. Фото: Guinnessworldrecords

Через два роки, у 2011-му, Султана знову виміряли й виявилося, що він виріс до 251 см, а довжина його рук збільшилася до 28,5 см. Ці феноменальні показники й досі ніхто не може перевершити.

Фахівці зафіксували аномальний розмір рук Султана – 27,5 см від зап"ястя до кінчика середнього пальця. Фото: Guinnessworldrecords

І хоч величезний зріст ускладнює рекордсменові повсякденне життя, він не здається і навіть встиг побувати у 120 країнах світу.

Під час зйомок в Італії Кьосен радо спілкувався зі своїми шанувальниками та демонстрував унікальні габарити. Чоловік зізнався, що дуже любить солодке, й з апетитом з’їв перед телевізійними камерами яблуко, яке здавалося мініатюрним на його величезній долоні.

Крім того, Султан неодноразово ставав об’єктом наукових досліджень. Вчені вивчають його стан, щоб краще зрозуміти механізми розвитку гігантизму та супутніх захворювань.

Попри фізичні обмеження, унікальний житель Туреччини продовжує надихати мільйони людей своїм оптимізмом та незламним духом. Фото: AFP

Попри фізичні обмеження, унікальний житель Туреччини продовжує надихати мільйони людей своїм оптимізмом та незламним духом.

До речі, Султан на цілих 36 см вищий за найвищу жінку світу Румейсу Ґелґі, тому по праву вважається найвищою людиною в історії.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав історію 46-річного Джейсона Епплтона з американської Флориди, який аж на 60 см вищий за свою дружину Крістен, зріст якої 1,52 см. Закоханих це особливо не турбує, але незнайомці часто витріщаються на них й загалом ставляться, як до туристичної пам’ятки. Чоловік не приховує, що його тягне до протилежності, а жінка запевняє, що високий партнер відповідає її внутрішній енергії.

Крім того, ми розповідали про долю чоловіка, який вважався карликом, а став справжнім "велетнем" через пухлину. У 18 років зріст Адама Райнера з Австрії становив лише 134 сантиметри, а до 30 років – перевищив 2 метри.