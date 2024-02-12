Заганяє у глухий кут: яке каверзне питання ставлять на співбесіді в Google (відео)

У коментарях під роликом користувачі мережі пропонують свої варіанти відповідей.

Блогерка, яка раніше працювала у Google та інших великих компаніях, поділилась на своїй сторінці в TikTok каверзним питанням, яке менеджери з підбору персоналу люблять ставити претендентам на вакансії.

Жінка стверджує, що була директором з персоналу. За її словами, кандидатів ставило в глухий кут одне просто питання, призначене для перевірки винахідливості та спритності мислення.

"Моделюємо ситуацію. У Сан-Франциско є кав'ярня площею приблизно 500 квадратних футів. Вона має необмежений попит і пропозицію, тобто там є всі види чаю та чашки, а черга з відвідувачів займає весь квартал. Отже, питання: скільки чашок кави цей заклад може продати за день?" – каже блогерка.

Як з’ясувалось, правильної відповіді немає, бо мета цього питання – перевірити здатність респондентів мислити нестандартно.

У коментарях під відео користувачі мережі запропонували свої варіанти відповідей.

"Нуль – жодного працівника не було згадано"

"Щоб налити чашку кави, потрібно 30 секунд. Отже, це близько 120 чашок щогодини. Якщо ви працюєте 8 годин, то можна продати 960 порцій кави"

"Недостатньо інформації, щоб визначити результат"

У відповідь на один з коментарів блогерка зазначила, що в умові цієї задачі вказано так мало інформації саме для того, щоб побачити, як мислить людина, яка претендує на посаду.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про менеджера з підбору персоналу Бонні Ділбер з Сієтла (Вашингтон, США), яка поділилася дієвими порадами, про що варто збрехати під час співбесіди, аби ваш потенційний роботодавець був задоволеним від почутого. Професійні секрети жінка розкрила у відео на своїй сторінці у TikTok.

Крім того, менеджер з найму Трент Іннес розкрив секрет "тесту з чашкою кави". Хедхантер використовує його на кожній співбесіді. Навіть найкращому кандидату на вакантну посаду відмовлять, якщо той не впорається з чашкою.