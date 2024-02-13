9 дивних правил: влада села придумала, як відігнати "злих" духів після загадкових смертей

Жителів попередили, що 8, 14 і 15 числа кожного місяця не можна приводити худобу і приносити рис, лісові трави, дрова, землю і каміння. Відвідувачі села теж повинні дотримуватися нових вимог.

Жителі села Бан Кхоп Кланг Нуеа в Ісаані (Таїланд) "відганяють злих духів" за допомогою дев'яти дивних правил, яких повинні дотримуватися місцеві жителі. Вони з'явилися після низки загадкових смертей. Про це пише The Thaiger.

Щоб "відігнати злих духів", запровадили повну заборону на мертві тіла і встановили дати, коли в село можна привозити дрова і вугілля.

62-річний місцевий житель Кхам-у стверджує, що жителі не звертають уваги на старовинні підвалини життя, і каже, що їхні сучасні ідеї можуть порушити традиції. Передбачається, що більшість дивних смертей — це молоді люди із захворюваннями, які не повинні були призвести до летального результату.

Не бажаючи більше ризикувати, влада села розробила дев'ять правил, яких повинні дотримуватися всі жителі. Тепер їм заборонено приносити в трупи з інших місць, а на території Бан Кхоп Кланг Нуеа не можна вбивати чотириногих тварин. Жителів також попередили, що 8, 14 і 15 числа кожного місяця в село не можна приводити худобу і приносити рис, лісові трави, дрова, землю і каміння.

Табличку з правилами встановили на в'їзді в село Фото: Sanook

У ці ж дні заборонено приносити в будинки деревне вугілля. За словами Кхам-у, жителям села також заборонено спалювати дрова для отримання власного вугілля в будь-який час. Були також розроблені особливі способи транспортування м'яса: не можна підвішувати коров'ячі ноги під час перевезення.

Хоча правила можуть бути своєрідними, літній чоловік стверджує, що вони зупинили загадкові смерті. У селі провели ритуал, щоб "відігнати злих духів", а на в'їзді встановили табличку з новими правилами. Паттама Пратхумван, голова Бан Кхоп Кланг Нуеа, каже, що за їхнє порушення відвідувачі будуть оштрафовані на 500 батів (532 гривні).

Повний звід правил має такий вигляд:

Не приносити в село трупи з інших місць.

Не вбивати чотириногих тварин у межах села.

Не запасати і не молоти рис 8, 14 і 15 числа кожного місяця.

Забороняється приносити в село трави 8, 14 і 15 числа кожного місяця.

Не приносьте дрова в село 8, 14 і 15 числа кожного місяця.

Не приносьте в село землю або каміння 8, 14 і 15 числа кожного місяця.

Не зберігайте в будинках деревне вугілля 8, 14 і 15 числа кожного місяця.

Не підвішуйте коров'ячі ноги під час перевезення м'яса в село.

Не спалюйте дрова для отримання деревного вугілля в селі.

Раніше Фокус повідомляв, що цілі села можуть звалитися в море протягом кількох років. За останні роки ситуація зі скелею поруч з узбережжям стала настільки жалюгідною, що населення попереджають триматися якомога далі від її країв.

Також стало відомо, що будинок із "привидами" знесли після того, як у нього ніхто не заселився. Агентка з нерухомості Сільвія Маклейн прагнула зберегти історію житла, проте ніхто не хотів ставати його власником. Окрім похмурого минулого, людей відлякував ще один фактор.