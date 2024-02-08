Віддавали безплатно: будинок із "привидами" знесли після того, як у нього ніхто не заселився

Агентка з нерухомості Сільвія Маклейн прагнула зберегти історію житла, проте ніхто не хотів ставати його власником. Окрім похмурого минулого, людей відлякував ще один фактор.

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У США за 4 роки ніхто не захотів безкоштовно забрати будинок у штаті Луїзіані через його минуле. Будівлю знесли, але на цьому все не закінчилося, про це пише The Mirror.

Будинку з привидами, який колись порівнювали з сумнозвісним будинком жахів Амітівілля, більше не існує. Однак його спадщина залишила незгладиму тінь, про що нагадує знімок з Google Maps, від якого холоне душа.

Протягом багатьох років житло з чотирма спальнями вселяло страх у серця мешканців, багато з яких чули моторошні історії про стару, яка, за чутками, ходила його коридорами. Бажаючи зберегти історію будинку, агентка з продажу нерухомості Сільвія Маклейн 2020 року звернулася до користувачів Facebook, щоб спробувати віддати споруду 1930-х років абсолютно безплатно. Однак її намір провалилася. Налякані жителі боялися заходити в моторошне житло навіть у нинішні часи.

"Я був останнім мешканцем, який жив у цьому будинку, перш ніж він був покинутий. Будинок був райським, але якщо ви не любите спілкуватися з духами, то вони говорять дуже голосно", — написав один із користувачів соцмережі.

Будинок, який довгий час лякав місцевих жителів Фото: Kennedy News & Media

Попри всі зусилля Сільвії зберегти будинок, вона підтвердила, що його зрівняли із землею.

"Не знайшлося зацікавлених осіб, які могли б дозволити собі перевезти будинок із ділянки, тому його знесли близько року тому", — розповіла вона журналістам.

Видання зазначає, що перенесення "моторошно красивого" будинку в інше місце обійшлося б у 80 000 доларів — сума, яка, схоже, відлякала потенційних покупців не менше, ніж будь-який привид. Наразі на місці колишньої території будується плановий, приватний, закритий комплекс площею 48 акрів, який зараз перебуває на завершальній стадії. Згідно з оголошенням, на нових мешканців очікує спокійний, красивий район. На фотографіях забудови видно безліч приємних зелених насаджень.

Старий будинок уже зрівняли із землею, а на ділянці будується новий комплекс Фото: Kennedy News & Media

Цікаво, що будинок досі "зберігся", принаймні в цифровому вигляді — його все ще можна побачити на картах Google. Оскільки знімок було зроблено 2022 року, найімовірніше, камера Google ще не встигла сфотографувати територію в її нинішньому вигляді, залишивши примарне нагадування про те, що було.

Будинок GrandView все ще можна побачити на Google Maps Фото: Kennedy News & Media

Колишня мешканка будинку Доун Валлот ДеКлаут раніше стверджувала, що в будинку мешкав дух її прабабусі Адель Вінсент, яка померла у віці близько 90 років.

"Є дух, і звуть його Адель... моя прабабуся", — розповідала вона.

Колишня мешканка міста Доун Валлот ДеКлаут вважає, що її прабабуся Адель була тим самим духом, якого багато хто боявся Фото: Kennedy News & Media

Сім'я ДеКлаут володіла ділянкою площею 160 акрів, на якій 1860 року було збудовано будинок, понад 100 років, і вона жила там протягом року 1981 року.

"Ми вважаємо, що привид — це Адель, але вона зовсім не грізна. Вона дожила майже до 90 років і постійно копалася в каструлях, як коли у вас щось стоїть на плиті. Вона була відома цим, і коли ми жили там, то постійно чули, як вона робить щось на кухні. Було чутно, як хтось піднімає кришку, але ніхто нічого не готував", — додала вона.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка помітила на старому сімейному знімку таємничу фігуру. Емі Хоурілук відправила свого сина Лео до лікаря після того, як він розповів їй про моторошну людину в спортивному костюмі. Через роки жінка зрозуміла, що помилялася.

Також стало відомо, що блогер побачив на камері "таємничу фігуру" в покинутій лікарні. Всередині будівлі міський дослідник побачив речі, які налякали його та знімальну команду. Однак глядачі розділилися на 2 табори. Одні були налякані побаченим, а інші не вірили, що будівлю покинули.