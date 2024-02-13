Прибули військові: незадоволені пасажири почали громити аеропорт через скасування рейсу (відео)

Люди, які очікували на свій політ, напали на обслуговувальний персонал і завдали шкоди дорогому обладнанню. Їхній рейс затримали на цілу добу, а потім і зовсім скасували.

Незадоволені пасажири зруйнували інфраструктуру в терміналі аеропорту імені Муртали Мухаммеда в штаті Лагос, що в Нігерії, після того, як авіакомпанія Dana Air скасувала їхній рейс. Про це пише The Cable.

Міра Мехта, співзасновниця компанії Tomato Jos, повідомила в соцмережах, що незадоволені люди, які очікували на свій політ, напали на працівників аеропорту й зруйнували обладнання.

"Мабуть, у деяких пасажирів скасували рейс після цілого дня очікування, і вони побили співробітників і почали трощити комп'ютери. Прибули військові для придушення ситуації, а ми не можемо пройти в зал прильоту, щоб забрати свої сумки", — розповіла Мехта.

У соцмережах з'явилося відео, що зафіксувало момент, на якому видно, як розлючені пасажири трощать каси.

Співробітниця аеропорту, яка говорила на умовах анонімності, підтвердила факт бійки. Вона також сказала, що скасований рейс було спочатку перенесено з 11 на 12 лютого. В офіційній заяві авіакомпанія Dana Air повідомила, що затримка сталася з метою безпеки пасажирів. Усім людям, які не змогли приєднатися до запланованого рейсу після інциденту, буде виплачено компенсацію.

"Ми розуміємо, що ця затримка може негативно позначитися на ваших планах на день, і приносимо глибокі вибачення. Безпека наших клієнтів і персоналу залишається для нас головним пріоритетом, і ми прагнемо завжди доставляти вас в обрані вами пункти призначення безпечно та з комфортом", — заявив Кінгслі Езенва, представник Dana Air.

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