Жінка познайомилася з чоловіком у сміттєвому баку і вийшла за нього заміж (фото)

Ерін Шеффілд вийшла заміж завдяки незвичайному хобі. Її майбутній чоловік на ім'я Дейв підтримав її захоплення і навіть дарував подарунки знайдені в горі сміття.

У США двоє самотніх людей любили попорпатися в смітті, але саме це і призвело до того, що вони покохали одне одного. 39-річна Ерін Шеффілд та її 35-річний чоловік Дейв познайомилися в сміттєвому баку в Баффало, штат Нью-Йорк, у 2009 році. Про це пише New York Post.

Хлопець на той час отримував диплом інженера-механіка в Університеті Баффало, а дівчина нещодавно переїхала туди, щоб працювати в магазині велосипедів. Пара, яка заручилася 2020 року, одружилася 2021-го і чекає на першу дитину у квітні, розповіла про те, як почався їхній роман.

Ерін Шеффілд займається дампстер-дайвінгом, досліджуючи сміттєві контейнери в пошуках предметів, які можна перепродати або використати собі. Вона вперше зустріла Дейва 2009 року, коли вони обидва займалися цією ж справою. Виявилося, що чоловік теж захоплений дампстер-дайвінгом.

"Я почала пірнати в сміттєві контейнери ще в коледжі. Дейв був дуже схожий. Я щойно переїхала в Баффало і самостійно зайнялася дослідженням смітників", — пояснила американка, яка зараз працює координатором благодійних організацій.

Цього року пара очікує на дитину Фото: SWNS

Одного разу, коли Ерін займалася розбором сміттєвих контейнерів в Університеті Баффало, вона помітила свого майбутнього чоловіка.

"Ми познайомилися на смітнику. Я побачила його в іншому сміттєвому баку, висунула голову і запитала, що він робить. Він вибрався назовні, ми привели себе до ладу і провели день, колупаючись у смітті. Ми обмінялися номерами, продовжили спілкуватися і відтоді стрибаємо удвох", — сказала вона.

Дейв став "ковтком свіжого повітря" для Ерін, яка насилу пояснювала своїм знайомим, що любить копатися в смітті. Через кілька місяців спільних дружніх занурень вони стали парою, а їхнє хобі перетворилося на прибуткове заняття після того, як вони почали продавати знайдені речі. Займаючись дайвінгом у кампусі, вони знаходили в сміттєвих баках підручники, дорогі калькулятори, канцелярське приладдя і навіть пральний порошок. Коли вибухнула пандемія COVID-19, вони почали знаходити в сміттєвих баках ще більше цінних речей.

Серед їхніх знахідок були металолом, меблі та інші предмети повсякденного вжитку, які вони почали продавати на eBay або Facebook Marketplace.

"Я б сказав, що ми заробляємо 20 000 доларів на рік на перепродажі", — зазначив Дейв.

У майбутньому вони планують відкрити власну компанію під назвою Lost Goods Фото: SWNS

Однак пара не тільки знаходить товари для продажу, а й робить одне одному романтичні подарунки.

"Я знайшов троянди в сміттєвому баку на нашу річницю — вони були ідеальні й навіть не старі. Я багато чого знаходжу — особливо в передріздвяні місяці. Якщо я знаходжу щось, що, як я знаю, сподобається Ерін, я беру це", — додав він.

Крім троянд, Дейв каже, що дарував своїй коханій кавові кухлі, свічники, свічки й квіткові горщики. У майбутньому вони планують відкрити власну компанію під назвою Lost Goods, де торгуватимуть предметами, знайденими на смітниках.

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