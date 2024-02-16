Знайшов лазівку: чоловік 5 років не платив за житло в готелі і хотів стати його власником

Міккі Баррето зайшов надто далеко, коли подав документи на право власності всією будівлею і спробував стягувати орендну плату з іншого мешканця. Тривала судова сага почалася 2018 року.

У США протягом 5 років жителю Нью-Йорка вдавалося жити без орендної плати в культовому манхеттенському готелі New Yorker, користуючись незрозумілим місцевим житловим законодавством. Про це пише AP.

Однак цього тижня прокурори заявили, що Міккі Баррето зайшов занадто далеко, коли подав документи на право власності на всю будівлю і спробував стягувати орендну плату з іншого мешканця.

У середу, 14 лютого, його заарештували і звинуватили в подачі неправдивих документів про власність. Але 48-річний Баррето каже, що був здивований, коли поліція прийшла у квартиру його бойфренда зі зброєю і куленепробивними щитами. На його думку, це має бути цивільна справа, а не кримінальна.

Будівля довгий час вважалася однією з найбільших у місті Фото: ABC News

Видання зазначає, що звинувачення Баррето в шахрайстві та неповазі до суду — це лише останній розділ у багаторічній юридичній сазі, що розпочалася, коли він та його бойфренд заплатили близько 200 доларів за оренду однієї з понад 1000 кімнат у висотній будівлі в стилі ар-деко, зведеній у 1930 році. Американець розповів, що 2018 року щойно переїхав до Нью-Йорка з Лос-Анджелеса. Тоді його хлопець розповів йому про лазівку, що дає змогу мешканцям одномісних кімнат у будівлях, побудованих до 1969 року, вимагати шестимісячну оренду. Баррето заявив, що, оскільки він заплатив за ніч у готелі, він тепер вважався орендарем. Він попросив укласти договір оренди, але співробітники готелю швидко вигнали його.

"Наступного дня я пішов до суду. Суддя відмовив. Я подав апеляцію до Верховного суду штату і виграв її", — каже Баррето, додаючи, що у вирішальний момент справи адвокати власників будівлі не з'явилися, що дало йому змогу виграти справу за замовчуванням.

Суддя зобов'язав керівництво готелю видати постояльцю ключ. Він прожив там до липня 2023 року, не сплачуючи за оренду, бо власники будівлі не хотіли укладати з ним договір оренди, але вигнати його вони не могли.

Величезна червона вивіска приваблювала відвідувачів Фото: Shutterstock

Прокурори Мангеттена визнають, що суд із житлових питань передав Баррето "у володіння" його кімнату. Але, за їхніми словами, на цьому він не зупинився. У 2019 році він розмістив на міському сайті фальшивий документ, який нібито передає право власності на всю будівлю від Асоціації Святого Духа за об'єднання світового християнства, яка купила нерухомість 1976 року. Ця церква була заснована в Південній Кореї самопроголошеним месією, покійним преподобним Сун Мен Муном.

"Як стверджується, Міккі Баррето неодноразово обманним шляхом заявляв про своє право власності на одну з найзнаковіших визначних пам'яток міста — готель New Yorker", — зазначив окружний прокурор Мангеттена Елвін Брегг.

Будівля ніколи не входила до числа найгламурніших готелів міста, але тривалий час була однією з найбільших. Величезна червона вивіска "New Yorker" робить його пам'яткою, яку часто фотографують. Винахідник Нікола Тесла жив у готелі протягом десяти років. Телекомпанія NBC вела свої передачі з номера Terrace Room готелю. Боксери, включно з Мухаммедом Алі, зупинялися в готелі, коли проводили поєдинки в місті. Готель закрився 1972 року і кілька років використовувався в церковних цілях, а 1994 року частина будівлі знову відкрилася як готель.

Раніше Фокус повідомляв, що жінку зняли з рейсу через надмірне відвідування туалету. Джоанна Чіу розповіла, що залишила гроші на борту, а співробітник авіакомпанії відмовився оплатити її таксі до готелю. Жінка зазначила, що в неї був розлад шлунка, але вона йшла на поправку.

Також стало відомо, що користувачі TikTok "мінують" свої готельні номери заради безпеки. У соціальних мережах набирають популярності ролики, в яких творці контенту нібито намагаються захистити своє житло в стилі фільму "Сам удома". Експерти з безпеки поділилися своєю думкою з цього приводу.