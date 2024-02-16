Жінка прожила на віддаленому райському острові безкоштовно 2 тижні (фото)

Брук Меган вирішила жити на віддаленому острові, де мешкає лише приблизно 80 осіб, прала одяг у колодязі та лазила по деревах за кокосовими горіхами. Дівчина відпочивала від сучасних зручностей.

20-річна Брук Меган з Великої Британії провела два тижні на чудовому філіппінському острові Дарокотан, ночуючи в бамбуковій колибі, лазячи кокосовими пальмами і займаючись волонтерською діяльністю, щоб отримати безплатне проживання. Про це пише Daily Star.

Молода жінка провела кілька тижнів на райському острові далеко від сучасних зручностей. Вона отримала путівку безплатно, ставши волонтеркою в грудні 2023 року. Брук стверджує, що острів настільки малий, що його узбережжя можна обійти пішки або проплисти на байдарці, не напружуючись. Щоб купити продукти й приготувати їжу на всіх, потрібно було добиратися до материка на човні.

Дівчина жила в бамбуковій хатині, спала на матраці на підлозі, а не в ліжку. Вона зазначає, що попри відсутність розкоші, враження були приголомшливими.

"Це крихітний острів — на ньому живуть 70–80 осіб. Все дуже просто. Ви ніколи не носите взуття. Я ні за що не платила — тільки за напої", — розповіла Брук, координаторка продажів у соціальних мережах, з Гай-Вайкомба, Бакінгемшир (Англія).

Жінка допомагала із соцмережами та зустрічала гостей на острові Фото: SWNS

Брук отримала можливість безоплатно пожити на острові, розташованому недалеко від Ель-Нідо — регіону, відомого своїми пляжами з білим піском і кришталево чистою водою, — в обмін на волонтерську роботу в межах проєкту Isla experience. Її робота на острові полягала в тому, щоб допомагати в соціальних мережах і зустрічати гостей, які прибувають на човнах. Вона проводила свої казкові дні на острові, доглядаючи за свинями, відпочиваючи на пляжі й насолоджуючись вечірніми багаттями.

Брук також отримала змогу познайомитися з місцевими жителями, що живуть на острові, побачити їхнє маленьке село і з задоволенням слухала розповіді кожного.

"Люди так багато цінують. Місцеві жителі показують вам, як зняти кокос із дерева. Вони перуть одяг у колодязі та чистять його голими руками протягом трьох годин", — розповіла британка.

Острів Дарокотан можна обплисти на байдарці Фото: SWNS

У межах своєї волонтерської діяльності Брук отримувала харчування. Страви готувалися зі смачних свіжих продуктів, виловлених і добутих того ж дня. Однак їй також доводилося приймати холодний душ і мати дуже обмежене підключення до інтернету, але, за словами Брук, це її не турбувало, оскільки давало змогу "жити справжнім життям".

"Ти цінуєш просто перебування на природі. Це такий інший спосіб життя. Це прекрасне місце", — додала вона.

Крім двох тижнів, проведених на острові, Брук побувала у 26 країнах, об'їздивши Австралію, Таїланд і Малайзію. Вона змогла подорожувати на бюджетній основі, одночасно працюючи волонтером і гідом, щоб отримати житло та інші привілеї, на які їй довелося б витратити додаткові гроші.

Раніше Фокус повідомляв, що жінку зняли з рейсу через надмірне відвідування туалету. Джоанна Чіу розповіла, що залишила гроші на борту, а співробітник авіакомпанії відмовився оплатити її таксі до готелю. Жінка зазначила, що в неї був розлад шлунка, але вона йшла на поправку.

Також стало відомо, що чоловік лопатою прокопав канал від річки до озера. Ендрю Говард вигріб із дна осад і каміння, а потім склав їх так, щоб перекрити природний потік води й перенаправити його в потрібне йому русло.