Недооцінив: романтичне побачення для чоловіка закінчилося розгромним рахунком у чеку

Замовляючи вино, чоловік неправильно порахував його вартість. Насправді пляшка коштувала в 10 разів дорожче, ніж він розраховував.

Романтичне побачення з вечерею на День святого Валентина закінчилося для чоловіка повною несподіванкою, оскільки рахунок, який йому приніс офіціант, буквально приголомшив його. Цифра в чеку була в 10 разів вищою, ніж розраховував кавалер спочатку. Свою історію він розповів на Reddit, пише Mirror.

За словами чоловіка, він замовив вечерю на День святого Валентина для себе і своєї дівчини, з якою познайомився, проживши останні кілька років у Японії. Зазвичай він не особливо витрачає гроші, але цього разу вирішив здивувати подругу.

"Я живу в Японії вже майже два роки і зустрічаюся з дівчиною близько шести місяців. У День святого Валентина я забронював столик у ресторані готелю.

Ми обидва вирішили, що було б непогано ошатно одягнутися і смачно пообідати. Обід із двох страв уже обійшовся б мені в кругленьку суму, але капець трапився, коли прийшов час замовляти напої", — каже він.

Закохані зупинили свій вибір на пляшці вина.

Вино було дуже смачним, проте рахунок виявився вражаючим Фото: Shutterstock/Lizardflms

"Я давно вирішив не вдавати з себе винного експерта, а просто питати рекомендації в офіціантів, коли справа доходить до такого роду речей. Наш офіціант пішов за меню напоїв, повернувся з планшетом і зробив кілька пропозицій у ціновому діапазоні близько 16 000 єн (127 фунтів стерлінгів). Звичайно, я намагався не показувати це, але подумав, що це занадто дорого, і вибрав альтернативу за 63,50 фунта. Я сказав йому, що ми виберемо цю, і він чемно прийняв замовлення і пішов. Наступні 10 хвилин моя дівчина жартувала з приводу процесу замовлення вина, і я подумав, що вона висміює мене за те, що я вибрав дешевше вино", — продовжив він.

Пара обрала червоне вино Amuse Bouche 2013 року і з задоволенням випила його, оскільки воно дійсно було дуже смачним. Але в якийсь момент чоловік зрозумів, що прорахувався:

"Коли моя дівчина сказала, що сподівається, що це буде 80 000 єн, а не 60 000 фунтів, мене нарешті осінило. Чомусь, навіть після того, як я прожив тут так довго, мій мозок дав збій, і я прирівняв 80 000 єн до 60 фунтів стерлінгів, хоча насправді це більше схоже на 635 фунтів стерлінгів. До цього моменту ми вже допивали вино, і шляху назад не було".

Незважаючи на пережитий шок, кавалер зробив вигляд, що все гаразд. У нього знайшлися гроші, щоб оплатити замовлення, але його банківський рахунок "безумовно постраждав".

Раніше Фокус писав про пару, яка в День святого Валентина розлучилася через те, що дівчина занадто багато їла.