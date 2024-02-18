Побутове пекло на 1,5 кв. метрах: мешканці покинули крихітний острів на "військовому кораблі" (фото)

"Острів військового корабля" — найвідоміший із 505 безлюдних островів Нагасакі. У минулому столітті тут загинули близько 1300 засуджених робітників, але через деякий час з'явилися нові мешканці, яких, можливо, вабила темна історія цього місця.

Крихітний острів біля берегів Японії, за формою схожий на військовий корабель, залишається покинутим протягом десятиліть. Він був справжнім "пеклом" для колишніх мешканців. Про це повідомляє The Sun.

Із 1930 року й деякий час після закінчення Другої світової війни тисячі корейських і китайських засуджених були змушені працювати на тихоокеанському острові Хасіма в Східно-Китайському морі. Деяким так і не вдалося з нього втекти.

Острів Хасіма, ("Гункандзіма" або "Острів військового корабля") — найвідоміший із 505 безлюдних островів Нагасакі.

Його відкрили 1887 року та використовували як важливу вугільну шахту після того, як він став власністю компанії Mitsubishi 1890 року.

Острів Хасіма

Житловий будинок на острові, 1930 рік

Високі бетонні будівлі почали будувати 1916 року корейські та китайські в'язні, їм доводилося працювати у виснажливих умовах.

Близько 1300 робітників померли на Хасімі під час підземних аварій, від виснаження або недоїдання.

Тим, кому все ж таки вдалося вижити, називали острів не Хасімою або "Островом-кораблем", а "Островом-в'язницею" або "Пекельним островом".

Після війни багато звичайних громадян переїхали сюди на роботу, до того ж на кожну людину припадало близько півтора метра житлової площі.

Руїни шахти, 2011 рік

У період буму, коли острів розміром 480 на 160 метрів перетворився на національний центр видобутку вугілля, на ньому проживали 5300 осіб. Тут містилися лікарні, школи, магазини та навіть храм.

Але незабаром вугілля в шахтах закінчилося, 1974 року їх закрили, а залишивши занедбаний на 40 років, і природа почала відновлювати первісний ландшафт.

Бетонні будівлі, які раніше вважалися досить міцними, щоб захистити мешканців острова від тайфунів, почали розвалюватися.

Острів Хасіма на карті

Попри небезпеку, на ньому згодом оселилися нові люди, можливо, ваблені темною історією цього місця.

До 2002 року островом володіла Mitsubishi, потім він перейшов у власність міста Нагасакі, яке 2005 року приєднали до міста Такасіма.

Острів Хасіма

У 23-му фільмі про Джеймса Бонда острів став лігвом лиходія.

Кадр із фільму "007: Координати "Скайфолл"

Зрештою уряд вирішив відкрити це місце для всіх охочих, стіни, що руйнуються, зміцнили або знесли.

У 2015 році Хасіму вирішили занести до списку об'єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО; моторошний острів сьогодні нагадує бетонні джунглі з пустельних багатоповерхівок, оточених масивною дамбою

Влада країни визнала, що в 40-х роках на острові було багато корейців та інших людей, яких насильно перевезли та змусили працювати у важких умовах проти їхньої волі.

Нагадаємо, що Італія збирається побудувати найдовший підвісний міст у світі протяжністю понад 3 км.

Також повідомлялося, що жінка прожила на віддаленому райському острові безплатно протягом двох тижнів.