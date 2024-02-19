Гроші не повернули: жінку на 26 тижні вагітності не пустили на круїзний лайнер (відео)

Робін Беттс забронювала триденну подорож на лайнері Carnival Luminosa для своєї доньки Кейлі Фаррінгтон як подарунок на день народження.

Компанія Carnival не пустила пасажирку Кейлі Фаррінгтон з Австралії на борт круїзного лайнера після того, як з'ясувалося, що вона перебуває на 26 тижні вагітності. Про це повідомила в четвер, 15 лютого, австралійська телекомпанія 9News в X (раніше Twitter).

Круїзна лінія відмовилася повернути гроші матері жінки, яка забронювала квиток.

Робін Беттс забронювала триденний круїз навколо Брісбена (Австралія) на лайнері Carnival Luminosa для своєї доньки Кейлі Фаррінгтон як подарунок на день народження. У повідомленні не вказано, коли мав відбутися круїз. Однак майбутній мамі було відмовлено в посадці на борт, оскільки вона перебувала на терміні понад 24 тижні, що порушувало умови перевезення Carnival.

"Можна подумати, що в круїзах діють ті самі правила, що й у польотах", — сказала Фаррінгтон в інтерв'ю 9News.

Робін Беттс (ліворуч) та її донька Кейлі Фаррінгтон (праворуч) Фото: 9 News

Видання зазначає, що правила польотів для вагітних різняться між авіакомпаніями, але більшість авіакомпаній дозволяють літати на терміні до 36 тижнів, деякі з них вимагають надати довідку від лікаря.

"Мій акушер дав мені добро, але вони все одно не пустили мене на борт", — сказала вагітна австралійка, додавши, що їх не поінформували про цю політику в момент бронювання квитків.

Робін Беттс сказала, що витратила на круїз близько 1 300 доларів США (майже 50 тисяч гривень), але співробітники Carnival сказали їй, що вона не отримає повернення грошей.

"Ми вважаємо, що це дискримінація щодо вагітних жінок", — додала Беттс.

За даними 9News, іншій пасажирці, яку назвали місис Воргезе, також було відмовлено в посадці в той самий круїз через те, що вона перебувала більш ніж на 24 тижні вагітності. Представник Carnival заявив журналістам, що пасажирам було відмовлено в посадці для гарантування безпеки і добробуту як матерів, так і їхніх ненароджених дітей.

"Круїзні судна не оснащені обладнанням для допологового та раннього догляду за немовлятами. Ця політика викладена як на сайті Carnival, так і в контракті на круїз", — ідеться в повідомленні.

Раніше Фокус повідомляв, що жінку зняли з рейсу через надмірне відвідування туалету. Джоанна Чіу розповіла, що залишила гроші на борту, а співробітник авіакомпанії відмовився оплатити її таксі до готелю. Жінка зазначила, що в неї був розлад шлунка, але вона йшла на поправку.

Також стало відомо, що чоловік лопатою прокопав канал від річки до озера. Ендрю Говард вигріб із дна осад і каміння, а потім склав їх так, щоб перекрити природний потік води й перенаправити його в потрібне йому русло.