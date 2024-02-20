Матір знайшла на городі "камінець", що коштує 6 тисяч доларів (фото, відео)

Здивуванню австралійки не було меж, коли шматочок породи виявився рідкісним 54-каратним сапфіром парті.

Матір Ембер Беттерідж з австралійського міста Рубівейл, що в Центральному Квінсленді, випадково знайшла на городі "камінець", що коштує близько 6 тисяч доларів. Про це жінка розповіла на своїй сторінці у TikTok.

Ембер обробляла ділянку, тримаючи на руках свою 9-місячну доньку Елізу, коли раптом помітила в ґрунті дивний камінець. За допомогою невеличкого спеціального інструмента жінка викопала його назовні.

Здивуванню австралійки не було меж, коли шматочок породи виявився рідкісним 54-каратним сапфіром парті з яскраво-зеленим та синім забарвленням (сапфір парті, як правило, поєднує два або більше різних кольорів).

Здивуванню австралійки не було меж, коли шматочок породи виявився рідкісним 54-каратним сапфіром парті. Фото: колаж Фокус

"Ми думали, що це маленький, нічого не вартий камінчик, а він виявився справжнім сапфіром з прекрасним шматочком кришталю всередині. Ніколи й подумати не могли, що знайдемо щось подібне. Він має просто приголомшливе поєднання кольорів", – зазначила Ембер.

За її словами, такий екземпляр сапфіру парті після огранювання може коштувати до 2 тисяч доларів за карат. Отже, загальна вартість знахідки приблизно 6 тисяч доларів.

"Ми, мабуть, зможемо вирізати з нього камені в 3-4 карати. Багато залежатиме від того, як саме його огранять", – пояснила жінка.

Варто зазначити, що чоловік Ембер, Метт, професійно займається пошуком дорогоцінного каміння у Квінсленді. Можливо, саме завдяки йому жінка змогла виявити свою знахідку.

До слова, сапфіри парті з неймовірним поєднанням кольорів часто вставляють в обручки та інші ювелірні прикраси.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про чоловіка, який знайшов на фермі монетку вартістю 376 тисяч доларів. На аверсі чітко видно усі деталі, включно з вигравіюваним знаком "D", що свідчить про місце виготовлення — Денвер (США).

Крім того, колекціонер монет Джон Тернер з Великої Британії виявив срібну монету, датовану 1813 роком, коли перевіряв мішки з пожертвами. Проведена експертиза підтвердила, що це 15 пенсів з Нового Південного Уельсу — одна з перших монет, викарбуваних в Австралії. Подібні раритети були переплавлені у 1840-х роках, тому збережені примірники є вкрай рідкісними та коштовними.