Британські шпигуни намагалися вкрасти Святий Грааль, але їхні плани зірвала прибиральниця (фото)

Доктор Ана Мафе Гарсія стверджує, що головним мотивом британської розвідки було бажання вберегти чашу від мародерів, які викрадали витвори мистецтва і реліквії з Іспанії.

Британські шпигуни намагалися викрасти Святий Грааль у реальному житті, але їхнім планам завадила іспанська прибиральниця. Про цю дивовижну історію згадує британський таблоїд Daily Star.

Дивовижний сюжет із реального життя в стилі фільму "Індіана Джонс" буде представлений на новій виставці, присвяченій місис Моп Сабіну Суей за те, що вона вберегла стародавню реліквію від британської розвідки МІ-6. Це сталося 1939 року, коли в Іспанії закінчувалася Громадянська війна. Ворогуючі ополченці грабували церкви країни, а німецькі та британські шпигуни працювали на місцях в умовах ескалації напруженості, яка пізніше призведе до початку Другої світової війни. Сабіна мила підлогу у Валенсійському соборі, де на той час зберігалася Ель Санто Каліс (El Santo Caliz) — агатова чаша, яка, як вважається, є Святим Граалем, використаним Ісусом під час Таємної вечері. Іспанка впізнала одну з найрозшукуваніших реліквій у світі та, вирішивши вберегти її від ворогів, ризикуючи життям, таємно перевезла її до себе додому, де сховала її серед пружин дивана.

Стародавня реліквія Фото: Valencia Secreta

Ця історія добре відома в Іспанії, але завдяки документам і фотографіям, які раніше не публікувалися, дослідниця доктор Ана Мафе Гарсія виявила новий драматичний поворот. Вона з'ясувала, що МІ-6 дізналася, що Суї знає, де захована свята чаша. Співробітники розвідувальної установи запропонували їй та її сім'ї безпечний переїзд до Великої Британії, якщо вона пообіцяє взяти з собою безцінну реліквію і передати її.

Але доктор Гарсія каже, що хитра прибиральниця не піддалася на вмовляння.

"Сабіну буквально переслідували секретні служби, щоб вона разом із сім'єю вирушила до Англії на кораблі. Однак вона була дуже просунутою жінкою для свого часу. Вона не довіряла їм і відмовилася від пропозиції", — сказала вона.

Завдяки хитрості Марії Сабіни Суї Святий Грааль залишився на своєму місці Фото: Daily Star

Історикиня стверджує, що, на її думку, головним мотивом британської розвідки було бажання вберегти чашу від мародерів, які викрадали витвори мистецтва і реліквії з Іспанії, щоб продати їх у таких країнах, як США.

Доктор Гарсія, голова Міжнародного наукового комітету з вивчення Святого Грааля, готує виставку, присвячену історії Сабіни. Серед документів, які будуть виставлені в жовтні у валенсійському муніципалітеті Массамагрель, будуть рукописні нотатки сестри Сабіни Марії, особисті фотографії, щоденники і свідоцтва родичів, які знали про план порятунку.

"Ці сторінки та свідчення показують, яку мережу помічників вдалося зібрати Сабіні, демонструючи важливість солідарності та спільної мужності в кризові часи", — додала доктор Гарсія.

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