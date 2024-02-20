Знайшли в іншому місті: кіт, якого шукали 5 років, повернувся до своїх господарів (фото)

Сім'я Сміт втратила будь-яку надію знайти свого улюбленця на прізвисько Блуберрі. Однак через 5 років їм зателефонували й повідомили, що їхній кіт був помічений в іншому місті.

Кіт, якого вважали загубленим протягом п'яти років, знайшовся за 150 миль (241 км) від будинку в Північній Ірландії. Сім'я Сміт уже втратила надію побачити свого улюбленця Блуберрі знову, поки його не знайшли в іншому місті. Про це пише The Guardian.

Улюбленого чорного кота, який зник у листопаді 2019 року з будинку сім'ї в Бангорі, графство Даун, на узбережжі Північної Ірландії, виявили минулого тижня в графстві Голуей на заході Ірландії.

Один із жителів села Мойкаллен помітив, що тварина, яка бродила біля супермаркету SuperValu, виглядала хворою, і 6 лютого відвіз її до місцевого ветеринара.

"У нього був котячий грип. Він був дуже слухняним, але дуже доброзичливим. Йому було трохи боляче, він був напружений, але все одно хотів людської уваги", — сказала в четвер Рейчел Рассел, яка працює медсестрою у ветеринарній клініці.

У тілі тварини був мікрочип, але пошук в ірландській базі даних домашніх тварин нічого не дав. Тоді ветеринари звернулися до Europetnet, що охоплює 26 європейських країн, і знайшли потрібну тварину у Великій Британії. Вони дізналися, що кота звуть Блуберрі, що йому 10 років і що він почав свою подорож п'ятьма роками раніше.

Кіт на прізвисько Блуберрі Фото: The Guardian

Видання зазначає, що Сміти не очікували дзвінка.

"Ми вже змирилися з тим, що все скінчено і його більше немає, але тут моїй мамі подзвонили з півдня. Ваш Блуберрі у нас. Вона не могла в це повірити. Ми всі думали, що це неможливо", — розповіла Ханна Сміт.

Цього тижня сім'я забрала свого вихованця і повернулася додому.

"Ми досі в шоці. Це просто приголомшливо. Він знав, що це ми, щойно дівчатка вивели його, він підбіг до нас", — додала вона.

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