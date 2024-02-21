Хитра схема: жінка вкрала $1,6 млн і витратила їх на подорожі

Жінка, яка працювала бухгалтером, зробила собі кредитну картку на ім'я компанії. Протягом 6 років вона робила різні покупки і замовляла собі квитки.

У США жінка вкрала майже 1,6 мільйона доларів і витратила їх на авіаквитки та круїзи Carnival. Про це пише Miami Herald.

Бухгалтерка з північної Флориди вела ретельні записи на роботі, навіть коли викрадала в компанії гроші, стверджують слідчі. Саме її начальник, власник підприємства, помітив хитру "схему обману", якою жінка користувалася 6 років.

За словами чиновників, підозри виникли після того, як 36-річну жінку було звільнено.

"Під час фінансової перевірки з'ясувалося, що вона незаконно отримала кредитну картку на ім'я компанії без дозволу. Заглибившись у записи, слідчі виявили слід несанкціонованих транзакцій, починаючи з 2018 року", — йдеться в повідомленні офісу шерифа.

За словами співробітників поліції, американка використовувала ресурси компанії для покупок, починаючи від Amazon і страховки Progressive Insurance і закінчуючи квитками на круїз Carnival Cruise (Line) і бронюванням авіаквитків. Слідчі також виявили, що транзакції були ретельно задокументовані в архівних ділових електронних листах. Підрахунок витрат склав "приголомшливу суму в 1, 599 018 доларів".

Ілюстративне фото Фото: Pexels

Назва компанії та ім'я співробітниці не розкривається. Підприємство працює по всій країні і видає співробітникам кредитні картки для ділових витрат під час відряджень. За словами співробітників поліції, бухгалтерка не входила до числа тих, кому були дозволені такі витрати.

"Коли їй пред'явили докази, підозрювана спробувала відвести від себе провину, стверджуючи, що її дії були схвалені власником бізнесу через недостатню винагороду", — додали правоохоронці.

Представники компанії "рішуче спростували" це твердження. Жінку заарештували й висунули їй звинувачення в крадіжці в особливо великих розмірах і шахрайстві з кредитною карткою.

Раніше Фокус повідомляв, що жінку зняли з рейсу через надмірне відвідування туалету. Джоанна Чіу розповіла, що залишила гроші на борту, а співробітник авіакомпанії відмовився оплатити її таксі до готелю. Жінка зазначила, що в неї був розлад шлунка, але вона йшла на поправку.

Також стало відомо, що чоловік лопатою прокопав канал від річки до озера. Ендрю Говард вигріб із дна осад і каміння, а потім склав їх так, щоб перекрити природний потік води і перенаправити його в потрібне йому русло.