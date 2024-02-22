Несе біду: спіймана риба, що вважається передвісницею неминучої катастрофи (фото)

Представники цього виду можуть виростати до 17 метрів завдовжки й важити до 200 кг. Їхні змієподібні тіла без луски побудовані так, щоб витримувати натиск води на глибині до 1000 метрів.

Біля узбережжя провінції Пхукет (Таїланд) рибалки витягли з води гігантську рибу довжиною понад 2,5 метра та вагою 8,6 кг. Це так звана "риба-землетрус" (оселедцевий король), яку в японській міфології називають передвісницею стихійних лих та епідемій. Про це пише видання Metro.

Знахідка викликала занепокоєння у тайців, адже за кілька днів до руйнівних землетрусів на Філіппінах у 2017 році, в результаті якого загинуло шестеро людей і понад 120 отримали поранення, також спостерігали подібних глибоководних істот.

Експерти заспокоюють, що це лише забобони. Насправді ці риби живуть на глибині понад кілометр й вкрай рідко підіймаються на поверхню. Якщо це трапляється, то скоріше за все через хворобу або раптову зміну тиску.

"Риба-землетрус" живе на глибині понад кілометр й вкрай рідко підіймається на поверхню. Фото: Jam Press

Представники виду можуть виростати до 17 метрів завдовжки й важити до 200 кг. Їхні змієподібні тіла без луски побудовані так, щоб витримувати натиск води на глибині до 1000 метрів, але швидко гинуть на мілководді.

Екземпляр, знайдений біля Таїланду, після вивчення фахівцями передадуть до музею. Зокрема біологи проаналізують стан здоров'я риб і причини, які змусили їх спливти з глибин.

Регіональний начальник рибного господарства Сіттіпхоль Муангсонг оглянув істоту разом з представниками Центру досліджень та розвитку прибережного рибальства Пхукета. За його словами, туша була в доброму стані, за винятком невеликої рани на голові.

Представники виду можуть виростати до 17 метрів завдовжки й важити до 200 кг. Фото: Jam Press Представники виду можуть виростати до 17 метрів завдовжки й важити до 200 кг. Фото: Jam Press

Джетсада Дендуангборипант, професор біології в університеті Чулалонгкорн, припустив, що поява цієї риби, швидше за все, пов'язана з хворобами або зміною течій.

"Відкриття цієї риби не пророкує землетруси чи цунамі, це лише припущення. Насправді вони здебільшого спливають на поверхню, бо хворіють або близькі до смерті", – зазначив вчений.

Екземпляр, знайдений біля Таїланду, після вивчення фахівцями передадуть до музею. Фото: Jam Press

Разом з тим, варто зауважити, що раніше побоювання містян таки "підтвердилися" подіями 2011 року, коли в Японії стався землетрус, а також цунамі, що спричинило аварію на АЕС "Фукусіма-1". Журналісти пишуть, що протягом двох років перед трагедією багато таких риб знаходили біля узбережжя островів.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про 34-річного рибалку Гектора Родрігеса, який виловив рідкісного атлантичного лосося під час риболовлі в Лондоні. Це одна з перших подібних знахідок за останні 200 років. Чоловік спіймав цю 3-фунтову (1,36 кг) рибу в притоці Темзи — річці Вондл. Тепер екологи сподіваються, що популяція атлантичного лосося, який перебуває під загрозою вимирання, можливо, із часом відновлюється в цій водоймі.

Також рибалка Ллойд Вотсон із Великої Британії впіймав у штучному озері Чу-Веллі, що поблизу Бристоля, щуку з рекордною вагою — 47 фунтів 5 унцій (майже 22 кг).