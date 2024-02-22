Наречений показав на весіллі відео, на якому кохана зраджує йому з чоловіком вагітної сестри
Щоб помститися зрадниці, наречений вирішив зберегти кадри з камери відеоспостереження й осоромити її перед всіма гостями просто під час церемонії одруження.
Весілля у Китаї закінчилось грандіозним скандалом: наречений помстився невірній коханій, публічно продемонструвавши відео, на якому вона зраджує йому з чоловіком своєї вагітної сестри. Про це пише видання LadBible.
За словами чоловіка, він випадково застукав коханців під час тестування прихованої камери в їхньому будинку. Щоб помститися зрадниці, наречений вирішив зберегти кадри й осоромити її перед всіма гостями просто під час церемонії одруження.
Коли уже всі зібрались та розпочали святкування, китаєць раптово вмикає запис на проєкторі та кричить: "Ви думали, я нічого не знаю?!".
Наречена кидає в нього букет, а гості намагаються заспокоїти молодят, однак все марно.
Відео викликало суперечки у коментарях. Однак більшість юзерів стали на захист чоловіка, вважаючи таку помсту цілком виправданою.
- "Нащо було влаштовувати весілля? Стільки грошей викинули даремно"
- "Багаті люди точно знають, як витрачати гроші та час"
- "Справа не в грошах, а в тому, щоб провчити"
- "Ха, і це вона ще злиться в кінці?"
- "Чи може хтось перекласти, що вони говорять? Мені потрібно знати"
- "Це найкраща помста"
- "Вона безумовно заслужила на це"
Нагадаємо, раніше Фокус писав про дружину, яка придумала хитромудрий спосіб помститися своєму невірному чоловікові й вирішила розповісти про зраду всім жителям району, де вони живуть. Жінка червоною фарбою написала записку на матраці, який виставила біля стіни їхнього будинку.
Крім того, 23-річна Джоні Вілкокс, яка працює баристою у Флориді (США), розповіла, що її 49-річний батько Девід почав таємно зустрічатися з її близькою подругою Джиною. Нещодавно стало відомо, що дівчина ще й вагітна від нього. Ситуація настільки загострилася, що сім'ю Вілкоксів запросили на відоме телевізійне ток-шоу.