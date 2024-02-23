Чоловіки знайшли у полі монети тисячолітньої давності й продали їх за 16 мільйонів (фото)

За припущеннями нумізматів, ці монети були втрачені у 1066 році, коли відбулась битва між англійськими та нормандськими військами.

Колекція зі 122 срібних пенні англосаксонського періоду, яку знайшли два мисливці за скарбами у полі поблизу Брейнтрі в англійському графстві Ессекс, була продана на аукціоні за 325 тисяч фунтів стерлінгів (майже 16 млн грн). Про це пише видання The Sun.

За припущеннями нумізматів, ці монети були втрачені у 1066 році, коли відбулась битва між англійськими та нормандськими військами за англійський престол. Один з експертів висунув припущення, що власника скарбу могли убити під час цієї битви, тож він так і не зміг повернутись по свої гроші.

Під час аукціону Noonans Mayfair 16 монет придбали Музей Колчестера та Фіцвільямський музей Кембриджського університету.

Під час аукціону Noonans Mayfair 16 монет придбали Музей Колчестера та Фіцвільямський музей Кембриджського університету. Фото: PA

За словами експерта-нумізмата Найджела Міллза, атмосфера в переповненому залі була неймовірною – учасники торгів змагалися за можливість придбати хоча б один екземпляр з цієї унікальної колекції.

Список найдорожчих лотів очолила рідкісна монета з Гастінгського монетного двору, її придбав онлайн-учасник аукціону за 24 тисячі фунтів – у чотири рази дорожче початкової ціни.

Список найдорожчих лотів очолила рідкісна монета з Гастінгського монетного двору, її придбав онлайн-учасник аукціону за 24 тисячі фунтів. Фото: PA

До слова, власники артефактів, двоє шукачів-аматорів, до цього знаходили в основному лише мідні монети та дзвіночки для худоби.

Власники земельної ділянки, на якій знайшли скарб, також були присутні на аукціоні.

"Ми в захваті від результатів торгів, адже для тих, хто знайшов монети, це доленосні гроші!" – заявили вони.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про мисливця за скарбами, який знайшов дві американські монети, випущені більш ніж століття тому. Один з артефактів заінтригував чоловіка, адже він ніколи раніше не бачив нічого подібного. На аверсі чітко видно усі деталі, включно з вигравіюваним знаком "D", що свідчить про місце виготовлення – Денвер (США).

Крім того, ми розповідали про 54-річного Джонатана Нідхема з Великої Британії, який знайшов рідкісний історичний артефакт у полі поблизу міста Елластон у графстві Стаффордшир. Чоловік викопав 3000-річну золоту застібку для сукні. Знахідка завдовжки 13 см і вагою 110 грамів, як пізніше з’ясувалось, була виготовлена ще у бронзовій добі. Це один із семи екземплярів, знайдених в Англії.