На швидкості та без машиніста: потяг із 50 вагонами, що "втік", проїхав 70 кілометрів (відео)

Локомотив із вантажем рухався зі швидкістю 100 км на годину. Інцидент став одним із найнебезпечніших в історії індійської залізничної мережі, яка щодня перевозить мільйони пасажирів.

Представники індійських залізниць заявили, що наказали провести розслідування після того, як вантажний поїзд, навантажений гравієм, що "втік", проїхав 70 кілометрів без машиніста. Про це пише France 24.

Близько 50 вагонів вирушили в "одинокий" шлях із північного штату Джамму і Кашмір до Пенджабу, але в неділю, 25 лютого, їх зупинили дерев'яні блоки, встановлені на шляхах.

"Ми наказали провести розслідування", — сказав журналістам представник Північної залізниці Діпак Кумар, додавши, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Поїзд рухався зі швидкістю 100 кілометрів на годину. Його пересування вдалося зняти на камеру. Кадри потрапили в соціальні мережі.

За повідомленнями місцевих ЗМІ, інцидент стався після того, як поїзд зупинився на залізничній станції в Джамму для зміни екіпажу. Після того як машиніст і його помічник вийшли з поїзда, він почав рух униз по схилу.

Усі переїзди на маршруті були закриті, щоб уникнути нещасних випадків. Цей інцидент став одним із найнебезпечніших в історії індійської залізничної мережі, яка щодня перевозить мільйони пасажирів.

Індія вклала величезні кошти в модернізацію своєї мережі, оснастивши її сучасними станціями та електронними системами сигналізації.

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