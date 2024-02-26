Коштує тепер цілий статок: сім'я купила гараж і перетворила його на просторий будинок (фото)

Лексі Фланнаган і її чоловік Сем витратили 2 роки на отримання заповітного дозволу на будівництво, після чого приступили до ремонтних робіт. Зараз їхнє нове житло коштує майже в 3 рази дорожче.

26-річна Лексі Фланнаган та її партнер, 31-річний Сем Фланнаган з Великої Британії, купили подвійний гараж за £172 500, помітивши його на сайті Zoopla. Тепер він коштує 500 000 фунтів стерлінгів після того, як пара переробила його в будинок із 3 спальнями. Про це пише Daily Star.

Сімейна пара розповіла, що тепер їхнє житло в Котсуолді (Англія) коштує майже в 3 рази дорожче. Вони витратили роки на отримання дозволу на будівництво і перетворили гараж на двоповерховий будинок із трьома спальнями. Сама реконструкція обійшлася в 100 000 фунтів стерлінгів.

Тепер вони здають своє старе житло в оренду і кажуть, що у їхнього сина Леві, якому зараз два роки, буде свій будинок, коли він підросте.

"Ми не хотіли новобудову, оскільки в ній іноді буває багато проблем, але ми хотіли проєкт. Ми хотіли щось занедбане і таке, що потребує великої кількості робіт, щоб підвищити цінність будівлі. Однією з головних переваг гаража було його розташування, і я була дуже задоволена цим. Він розташований недалеко від сусідніх міст, таких як Тьюксбері та Челтнем, а також за дві хвилини їзди від автомагістралі", — розповіла британка.

Пара витратила 2 роки на отримання дозволу на будівництво Фото: SWNS Нове житло коштує майже в 3 рази дорожче Фото: SWNS

За її словами, першою серйозною зміною гаража стала прибудова зовні, щоб створити простір для відкритого планування першого поверху і збільшити простір для спалень нагорі. Вони отримали всі необхідні дозволи й почали ремонт.

"Якщо у вас хороші стосунки з сусідами, це дуже допомагає, і люди бачили, що ми молода пара і були готові допомогти", — додала Лексі.

Сімейна пара купила будівлю в серпні 2016 року. Вона була виставлена на продаж в інтернеті. Лише через пів години вони вже приїхали подивитися її. За їхніми словами, вони приїхали раніше, зустрілися з господарем і відразу ж уклали угоду про купівлю. Протягом двох років вони нічого не змінювали, чекаючи дозволу на будівництво. Потім, у лютому 2017 року, вони розпочали будівництво і переїхали на час ремонту даху. До січня 2019 року все було готово.

Проста кухня Фото: SWNS Сучасний простір із відкритим плануванням Фото: SWNS

Внизу вони зробили сучасний простір із відкритим плануванням кухні та вітальні. Тим часом нагорі з'явилися відразу три спальні. Також у їхньому новому будинку є передпокій і абсолютно нова ванна кімната. Зараз сім'я здає свій старий будинок, розташований всього за десять хвилин їзди, в оренду.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка продала особняк з усіма речами, щоб жити у фургоні. Кейтлін Пайл купила машину Mercedes Sprinter, яку переробила на будинок на колесах і вирушила подорожувати Америкою. Жінка живе в дорозі вже понад 6 місяців і поки що не планує повертатися до минулого життя.

Також стало відомо, що в Англії не можуть продати "найсамотніший будинок". Котедж був побудований для залізничників у 1940-х роках. Останні власники отримували електрику від вітряка, а воду возили на трейлері.