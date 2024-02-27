"Роби з ними, що захочеш": вдова несподівано отримала акції компанії на $1 млрд (фото)

Дружина покійного бізнесмена Рут Готтесман вирішила передати величезну суму Медичному коледжу Альберта Ейнштейна, щоб студенти змогли отримувати безоплатне навчання.

96-річний чоловік американки Рут Готтесман помер 2022 року і залишив після себе те, що здивувало навіть його дружину. Чоловік передав акції компанії Berkshire Hathaway на суму 1 мільярд доларів. Про це пише Bussines Insider.

За словами жінки, вона навіть не підозрювала про цей пункт у заповіті.

"Єдина вказівка чоловіка? Роби з ними все, що захочеш", — розповіла американка журналістам.

Спочатку Готтесман не могла вирішити куди витратити таку величезну суму, але після того, як її діти порадили їй не чекати надто довго, вона зрозуміла, що потрібно робити. Вдова повністю передасть гроші Медичному коледжу Альберта Ейнштейна в Бронксі, найбіднішому районі Нью-Йорка.

"Я хотіла фінансувати студентів цього закладу, щоб вони отримували безплатне навчання", — сказала вона Times.

96-річний чоловік американки Рут Готтесман помер у 2022 році Фото: The New Times

Усі нинішні студенти четвертого курсу отримають компенсацію за навчання навесні 2024 року, а починаючи із серпня всі нинішні та майбутні студенти навчатимуться безплатно. Готтесман особисто повідомила цю новину нинішнім студентам у понеділок, 26 лютого. Тільки-но з її вуст пролунали слова "безоплатне навчання", студенти в аудиторії вибухнули радісними вигуками, плескали й підхоплювалися зі своїх місць, а дехто навіть почав плакати.

Американка є заслуженим професором клінічної педіатрії коледжу Альберта Ейнштейна. Її чоловік, Девід "Сенді" Готтесман, розпочав свою кар'єру в 60-х роках із дружби з Ворреном Баффетом, унаслідок чого він став одним із перших інвесторів його холдингової компанії Berkshire Hathaway. Згодом він заснував власну інвестиційну компанію First Manhattan Co., якою тепер керує його син.

Видання зазначає, що річна плата за навчання в коледжі становить понад 59 000 доларів, внаслідок чого багато випускників мають понад 200 000 доларів боргів.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік підслуховував дзвінки дружини й заробив майже $2 млн. Тайлер Лаудон використовував ситуацію з віддаленої роботи своєї дружини для отримання переваг на фондовому ринку. Його кохана подала на розлучення, а сам він має виплатити величезний штраф.

Також стало відомо, що в Таїланді жінка пішла на пенсію після перемоги в лотереї. Втомлена від фізичних навантажень, Сомсонг Сінгса виграла велику суму. У цьому виграші жінка вбачає можливість піти на пенсію і допомогти своїй родині.