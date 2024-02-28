Мають знати всі: стоматологи розгадали "секрет" тюбиків зубної пасти (відео)

Професійні дантисти спростували інформацію, яку поширили блогери у TikTok.

Нещодавно у TikTok з'явилась дивна теорія, нібито кольорові маркування на тюбиках зубної пасти містять приховану інформацію про їхній склад. Цю таємницю, за словами авторів, знає лише "еліта".

У вірусному ролику двоє блогерів стверджують, що зелені маркування означають натуральний склад, сині – поєднання натуральних інгредієнтів і ліків, червоні – наявність хімії, а чорні – виключно хімічний склад.

Їхнє відео набрало 7,3 млн переглядів, викликавши жваве обговорення у коментарях. Однак професійні стоматологи та виробники зубних паст швидко спростували цю інформацію.

Як пояснили експерти, кольорові маркування використовуються виключно для виробничих цілей: вони потрібні, щоб автоматика розрізала тюбики точно по розміру.

"Насправді кольорові квадратики нічого не говорять про склад зубної пасти. Вони використовуються лише у виробничому процесі: позначки та кольори зчитуються датчиком, після чого машина вирішує, де розрізати та запечатати пакування", – пояснив у коментарях один зі стоматологів.

Отже, таємних позначок про склад насправді немає – і весь перелік інгредієнтів обов'язково має бути вказаним на етикетці будь-якої зубної пасти.

До речі, нещодавно лікар Халед Касем, головний ортодонт Impress, наголосив в інтерв'ю Mirror, що головне при виборі зубної пасти – звертати увагу, чи містить вона фтор, який є необхідним для запобігання карієсу і зміцнення емалі.

Експерт також наголосив, що не бачить жодних проблем у частому використанні зубної пасти для відбілювання, попри те, що багато стоматологів застерігають людей використовувати її не частіше одного разу на тиждень, оскільки вона може бути досить абразивною для зубів.

"Що я не рекомендую, так це робити професійне відбілювання щомісяця, оскільки при цьому знімається шар, який неможливо відновити в майбутньому", – резюмував Касем.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про популярну американську блогерку Мінді Макнайт, яка часто ділиться корисними порадами та хитрощами на своїй сторінці в TikTok із 642 тисячами підписників. В одному з відео жінка розповіла глядачам, що знайшла приховану кнопку на пральній машинці, яка допомагає уникнути неприємних запахів.

Крім того, блогерка Мері показала секретну кнопку в автомобілі, про яку мають знати всі без винятку водії. Корисним лайфаком дівчина поділилася на своїй сторінці в TikTok, де за нею стежать понад 220 тисяч осіб.