Нові власники будинку знайшли забутий "спадок" попереднього хазяїна (фото)

На щастя, подружжя не поквапилося викинути сімейну реліквію разом з уламками цегли, інакше вона була б назавжди втраченою.

49-річна Катерина Стуте та її чоловік Ніл нещодавно придбали будинок у Вілтширі (Велика Британія) й знайшли у ньому таємничий "спадок" від попереднього господаря. Про це пише видання Mirror.

За словами пари, під час ремонту вони вирішили реконструювати старий цегляний камін. Коли ж почали розбирати на ньому кладку, то натрапили на згорнутий папірець.

Автором записки виявився попередній господар будинку – 37-річний Е.С. Пірс. Він купив це житло на виплату ще в 1971 році всього за 3 тисячі фунтів. Згідно з договором, чоловік зобов’язувався щотижня вносити платіж на 5 фунтів 50 пенсів, і це при тому, що його зарплата на той час становила всього 65 пенсів за годину.

Здійснивши власне розслідування, Катерина та Ніл дійшли висновку, що таємниче послання також міг залишити такий собі Юджин Пірс. Він одружився в 1950-х роках з Ірен Хант, яка, ймовірно, й була тогочасною хазяйкою будинку. На жаль, сам Юджин помер ще у 2000 році у віці 66 років, але парі вдалося розшукати його онуку, чия матір й справді жила там в дитинстві.

Катерина зізналась, що вони із чоловіком також лишають записки для майбутніх мешканців під час ремонту, тому ця знахідка їх дуже розчулила.

"Приємно дізнатися, що у когось виникла така сама ідея для нас. Спершу я не могла нічого розібрати без окулярів, але чоловік прочитав текст вголос і аж тоді ми збагнули, що це таке", – згадує британка.

На щастя, подружжя не поквапилося викинути сімейну реліквію разом з уламками цегли, інакше вона була б назавжди втраченою. Фото: SWNS На щастя, подружжя не поквапилося викинути сімейну реліквію разом з уламками цегли, інакше вона була б назавжди втраченою. Фото: SWNS

Вона дуже рада, що не поквапилася викинути папірець разом з уламками цегли, адже тоді цінна сімейна реліквія була б назавжди втраченою.

Раніше Фокус повідомляв, що подружня пара з Міннеаполіса (США), яка переробляла ванну кімнату, знайшла два любовні листи. Метт і Керрі Тессмер провели власне розслідування, щоб дізнатися, ким насправді був автор послань. Крім листів, в будинку було виявлено й інші старовинні предмети.

Крім того, Мері Роуз Янг з графства Глостершир, що у Великій Британії, не може продати свій будинок через його надто яскраве оформлення. За словами жінки, покупці просто втікають, коли бачать її епатажні інтер’єри.