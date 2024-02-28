Нові власники будинку знайшли забутий "спадок" попереднього хазяїна (фото)

На щастя, подружжя не поквапилося викинути сімейну реліквію разом з уламками цегли, інакше вона була б назавжди втраченою.

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49-річна Катерина Стуте та її чоловік Ніл нещодавно придбали будинок у Вілтширі (Велика Британія) й знайшли у ньому таємничий "спадок" від попереднього господаря. Про це пише видання Mirror.

За словами пари, під час ремонту вони вирішили реконструювати старий цегляний камін. Коли ж почали розбирати на ньому кладку, то натрапили на згорнутий папірець.

Автором записки виявився попередній господар будинку – 37-річний Е.С. Пірс. Він купив це житло на виплату ще в 1971 році всього за 3 тисячі фунтів. Згідно з договором, чоловік зобов’язувався щотижня вносити платіж на 5 фунтів 50 пенсів, і це при тому, що його зарплата на той час становила всього 65 пенсів за годину.

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Здійснивши власне розслідування, Катерина та Ніл дійшли висновку, що таємниче послання також міг залишити такий собі Юджин Пірс. Він одружився в 1950-х роках з Ірен Хант, яка, ймовірно, й була тогочасною хазяйкою будинку. На жаль, сам Юджин помер ще у 2000 році у віці 66 років, але парі вдалося розшукати його онуку, чия матір й справді жила там в дитинстві.

Катерина зізналась, що вони із чоловіком також лишають записки для майбутніх мешканців під час ремонту, тому ця знахідка їх дуже розчулила.

"Приємно дізнатися, що у когось виникла така сама ідея для нас. Спершу я не могла нічого розібрати без окулярів, але чоловік прочитав текст вголос і аж тоді ми збагнули, що це таке", – згадує британка.

На щастя, подружжя не поквапилося викинути сімейну реліквію разом з уламками цегли, інакше вона була б назавжди втраченою. Фото: SWNS На щастя, подружжя не поквапилося викинути сімейну реліквію разом з уламками цегли, інакше вона була б назавжди втраченою. Фото: SWNS

Вона дуже рада, що не поквапилася викинути папірець разом з уламками цегли, адже тоді цінна сімейна реліквія була б назавжди втраченою.

Раніше Фокус повідомляв, що подружня пара з Міннеаполіса (США), яка переробляла ванну кімнату, знайшла два любовні листи. Метт і Керрі Тессмер провели власне розслідування, щоб дізнатися, ким насправді був автор послань. Крім листів, в будинку було виявлено й інші старовинні предмети.

Крім того, Мері Роуз Янг з графства Глостершир, що у Великій Британії, не може продати свій будинок через його надто яскраве оформлення. За словами жінки, покупці просто втікають, коли бачать її епатажні інтер’єри.