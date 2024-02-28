Новые владельцы дома нашли забытое "наследство" предыдущего хозяина (фото)

К счастью, супруги не поспешили выбросить семейную реликвию вместе с обломками кирпича, иначе она была бы навсегда потерянной.

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49-летняя Екатерина Стуте и ее муж Нил недавно приобрели дом в Уилтшире (Великобритания) и нашли в нем таинственное "наследство" от предыдущего хозяина. Об этом пишет издание Mirror.

По словам пары, во время ремонта они решили реконструировать старый кирпичный камин. Когда же начали разбирать на нем кладку, то наткнулись на свернутую бумажку.

Автором записки оказался предыдущий хозяин дома — 37-летний Э.С. Пирс. Он купил это жилье в рассрочку еще в 1971 году всего за 3 тысячи фунтов. Согласно договору, мужчина обязывался еженедельно вносить платеж на 5 фунтов 50 пенсов, и это при том, что его зарплата на то время составляла всего 65 пенсов в час.

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Проведя собственное расследование, Екатерина и Нил пришли к выводу, что таинственное послание также мог оставить некий Юджин Пирс. Он женился в 1950-х годах на Ирен Хант, которая, вероятно, и была тогдашней хозяйкой дома. К сожалению, сам Юджин умер еще в 2000 году в возрасте 66 лет, но паре удалось разыскать его внучку, чья мать действительно жила там в детстве.

Екатерина призналась, что они с мужем также оставляют записки для будущих жителей во время ремонта, поэтому эта находка их растрогала.

"Приятно узнать, что у кого-то возникла такая же идея для нас. Сначала я не могла ничего разобрать без очков, но муж прочитал текст вслух и только тогда мы поняли, что это такое", — вспоминает британка.

К счастью, супруги не поспешили выбросить семейную реликвию вместе с обломками кирпича, иначе она была бы навсегда потерянной. Фото: SWNS К счастью, супруги не поспешили выбросить семейную реликвию вместе с обломками кирпича, иначе она была бы навсегда потерянной. Фото: SWNS

Она очень рада, что не поторопилась выбросить бумажку вместе с обломками кирпича, ведь тогда ценная семейная реликвия была бы навсегда потерянной.

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