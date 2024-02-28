Ревнива дружина змушує чоловіка проходити перевірку на детекторі брехні після виходу з дому

Деббі Вуд прозвали "найревнивішою жінкою у світі" після одного з епізодів ранкового шоу. Разом зі своїм чоловіком вона розповіла глядачам про непрості стосунки.

Деббі Вуд так сильно хвилювалася за свої стосунки з чоловіком Стівом, що змушує його проходити перевірку на детекторі брехні, коли він виходить з дому, а також обмежує перегляд телепередач. Про цю історію згадує британський таблоїд The Mirror.

Усе сталося через те, що він зустрічався з іншою до того, як вони офіційно стали хлопцем і дівчиною.

Жінка зізналася, що змушувала чоловіка проходити детектор брехні щоразу, коли він виходив на вулицю, щоб довести, що він не зробив нічого поганого.

Деббі Вуд прозвали "найревнивішою жінкою у світі" — цей титул вона отримала за те, що її чоловік Стів змушений підкорятися її суворим вимогам, про які вони поспілкувалися в одному з епізодів програми ITV "Сьогодні вранці" у 2013 році.

Жінка зізналася, що змушувала чоловіка проходити детектор брехні щоразу, коли він виходив на вулицю Фото: Daily Record

Ідея провести тест виникла після того, як Стів побіжно сказав, що не зробив нічого поганого і навіть готовий пройти детектор брехні, щоб довести це, що підштовхнуло її до купівлі апарату. Це сталося на самому початку їхніх стосунків, коли вони жили дуже далеко один від одного.

Видання зазначає, що незручна ситуація виникла оскільки пара не уточнювала, чи є вони хлопцем і дівчиною, Стів тоді також зустрічався з кимось іще. Деббі почала ображатися на його "невеличкий обман", який переріс у ревнощі, унаслідок чого чоловікові довелося пройти детектор брехні, щоб довести свою невинність. Справа дійшла до того, що жінка почала перевіряти його телефонні розмови й банківські виписки.

"Ну, коли в тебе є хороша людина, ти не збираєшся її відпускати, чи не так?" — говорила тоді Деббі.

Жінка забороняла чоловікові дивитися деякі телевізійні програми Фото: Daily Record

Наступного року пара повернулася на шоу, і Стів заявив, що вони зменшили оберти в перевірках, і сказав, що вони стали менше використовувати тести. Пара також розповіла, що чоловік обмежує себе в перегляді телепередач, щоб стримати ревнощі дружини і запевнити її в тому, що він не задивляється на інших жінок на екрані.

"Одного вечора по телевізору показували рекламу жіночої бритви, і я запанікувала, подумавши, що Стів поклав око на модель. Єдине, що могло мене заспокоїти, — це заборонити йому дивитися будь-які програми за участю жінок", — розповідала Деббі.

Жінка також пояснила, що в неї були попередні травмувальні стосунки через які в неї почалися проблеми з ревнощами, а також до діагнозу під назвою "синдром Отелло". Згідно з Національною медичною бібліотекою, цей стан є психотичним розладом.

Наприкінці передачі Стів заявив, що попри обмеження певних дій він щасливий у шлюбі.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка познайомилася з чоловіком у сміттєвому баку і вийшла за нього заміж. Ерін Шеффілд вийшла заміж завдяки незвичайному хобі. Її майбутній чоловік на ім'я Дейв підтримав її захоплення і навіть дарував подарунки знайдені в горі сміття.

Також стало відомо, що хлопець кинув дівчину в День святого Валентина, бо вона багато їла під час вечері. Романтичне побачення закоханої пари почалося добре, але несподівано для жінки закінчилося розставанням. Вони обмінялися подарунками, а після вечері чоловік кинув дівчину за СМС.