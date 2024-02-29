Жінка показала "секретну кнопку" для вирішення проблем з поганим інтернетом (фото)

Британка віднесла свій ноутбук у майстерню через збої зі зв’язком. Потім майстри зателефонували їй і повідомили несподівану причину, чому насправді сталась помилка.

44-річна британка Саллі Ньюолл-Сандерсон зіткнулася з дивною проблемою, коли її ноутбук раптом перестав підключатися до інтернету. Протягом кількох днів жінка намагалася з'ясувати причину, перезавантажуючи пристрій, видаляючи програми та телефонуючи своєму провайдеру, але безрезультатно. Лише згодом вона дізналась про справжню причину збоїв, пише видання The Sun.

Коли нічого не допомогло, Саллі, яка працює директоркою рекрутингової компанії з Воррінгтона (графство Чешир, Велика Британія) вже була готова витратити 600 фунтів стерлінгів на новий ноутбук. Вона віднесла свій пристрій у майстерню, але через кілька хвилин їй зателефонували звідти і повідомили, чому насправді стався збій – кнопка Wi-Fi на ноутбуці була просто вимкнена.

Саллі вже була готова витратити 600 фунтів стерлінгів на новий ноутбук.

"Я не знала, що ці кнопки існують збоку ноутбука. Він працював нормально, а потім раптом перестав – з'являлося повідомлення про те, що я не можу підключитися до Wi-Fi. Я почала панікувати, бо не дуже добре розбираюся в комп'ютерах та техніці взагалі. Упродовж трьох чи чотирьох днів дзвонила в компанію, що надає послуги зв'язку, щоб дізнатися, чи не було якоїсь масштабної поломки. Мені тепер так соромно", – зізнається Саллі.

Матір додала, що її діти також не знали про цю "секретну" кнопку.

"Мій 15-річний син сказав: "Мамо, як тобі не соромно". Але навіть мої діти не знали про це. Мабуть, хтось з них випадково її вимкнув, граючись з ноутбуком. Ми могли б сидіти тут тижнями, намагаючись вирішити проблему. Будь ласка, позбавте мене від страждань і скажіть, що ви також не знали про це. Я ж не одна?" – сміється британка.

Мама каже, що її діти також не знали про цю "секретну" кнопку.

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