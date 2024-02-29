Бив руками і ногами: чоловік побився з нареченою і гостями на весіллі (фото)

Ронте Стокс опинився за ґратами після того, як зірвав весільну церемонію. Причина перепалки гостя і нареченої невідома, але вважається, що свою роль зіграв алкоголь.

У США затримали 45-річного чоловіка, який побився на весіллі з нареченою та іншими гостями. Про це пише FOX News.

Ронте Стокс із Флориди опинився за ґратами після того, як зірвав весільну церемонію, на якій сталася бійка. Він нібито напав на наречену і повалив її на землю.

Згідно із заявою про арешт, отриманою офісом шерифа округу Пінеллас, 45-річного американця заарештували та звинуватили в п'яти випадках нанесення тяжких тілесних ушкоджень та одному випадку злочинного посягання після інциденту, що стався 24 лютого ввечері в одному із залів для проведення заходів у Ларго.

Стоукс, який був гостем на весіллі, вступив у словесну перепалку з нареченою і нібито штовхнув її на землю. Причина їхньої перепалки невідома. Однак у свідченнях зазначається, що на поведінку гостя вплинуло вживання алкогольних напоїв.

Американець, раніше судимий за побої у 2014 році, залишається під вартою у в'язниці округу Пінеллас Фото: Pinellas County Sheriff's Office

Чоловіка також звинувачують у тому, що схопив стілець і жбурнув його в скляні двері, внаслідок чого в нього зламалася ніжка, а майну було завдано збитків на суму близько 800 доларів. У документах зазначено, що Стоукса випровадили з будівлі, але дорогою він нібито напав на кількох гостей весілля, включно зі своєю матір'ю, племінницею, шурином і ще одним гостем. Чоловік бив їх руками й ногами.

Американець, раніше судимий за побої 2014 року, залишається під вартою у в'язниці округу Пінеллас.

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