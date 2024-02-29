"Треба спалити будинок": жінці порадили тікати після моторошної знахідки (фото)

Користувачі соцмереж висловили стурбованість після того, як австралійка поділилася знімками. Багато хто з них не одразу зрозумів, що ж зображено на фото.

Жінку з Австралії закликали "покинути свій будинок і спалити його" після того, як вона розповіла про моторошну знахідку, яку вона виявила на лампочці у своїй пральні. Про це пише The Mirror.

Вона поділилася фотографіями дивної знахідки у Facebook і повідомила, що помітила дивний предмет під час прання.

"Хто-небудь знає, що це таке, чи я можу купити товар у Bunnings (магазин садових товарів), чи на мене нападуть оси або щось на кшталт цього? Будь ласка, хто-небудь може мені допомогти", — писала схвильована жінка.

На знімках можна розгледіти коричневий бугор, схожий на бруд, навколо лампочки й трохи на склі. Багато людей у коментарях висловили стурбованість її знахідкою.

"Що це, чорт забирай, таке?!", "Я б з'їхав", "Люба, ось коли треба спалити дім і тікати, як чорт від ладану", — писали вони під дописом.

Історія набула широкого розголосу в австралійських ЗМІ Фото: Facebook

У коментарях жінка пояснила, що не помічала цього раніше, оскільки рідко користується світлом. Вона додала, що обприскала гніздо спреєм від комах, але нічого не вилетіло.

"Я перекинула його у відро, і він відвалився. Залишилося тільки витягнути світлову кулю. Це може бути непросто", — писала американка.

Після того як історія набула широкого розголосу в австралійських ЗМІ, професор Олександр Міхєєв з Дослідницької школи біології Австралійського національного університету підтвердив, що гніздо належало осам. Вони не особливо небезпечні для людини. Комахи завдають лише болісний укус, який не є небезпечним для життя. Однак фахівець додав, що вони не нападатимуть на людей, якщо не відчують загрози.

Раніше Фокус повідомляв, що в заваленому каміні стародавнього замку знайшли таємничу записку "Джеймса Бонда". Заховане в пляшці послання нібито секретного агента здивувало археологів. Тепер фахівці намагаються дізнатися особу таємничого автора записки.

Також стало відомо, що покинутий особняк засудженого мільйонера лякає сусідів. Палац Гамільтон колись вважався одним із найдорожчих споруджуваних приватних будинків у Великій Британії. Проте через майже чотири десятиліття після початку будівництва він залишається недобудованим.