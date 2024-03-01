Мурашки по шкірі: лобове скло пасажирського літака несподівано тріснуло під час польоту

Один з пасажирів розповів, що ніхто на борту спочатку не розумів, що сталося.

Небезпечна ситуація сталася на борту пасажирського літака авіакомпанії American Airlines, який виконував рейс з Нью-Йорка (США) до Мадрида (Іспанія). Через дві години після зльоту із невідомої причини тріснуло лобове скло авіалайнера. Це змусило пілотів терміново змінити курс та приземлитися у Бостоні, пише видання Metro.

Інцидент трапився ввечері в середу, 28 лютого. Рейс AA94 вилетів з аеропорту імені Джона Кеннеді о 19:28 за місцевим часом та взяв курс на іспанську столицю. Однак о 21:46 диспетчери отримали повідомлення про тривогу другого ступеня: вона вказує на те, що літак має серйозну технічну проблему, яка може ускладнити посадку. Серед можливих неполадок – відмова двигунів, проблеми з шасі чи гідравлікою.

Як з’ясувалося згодом, на Boeing 777-200 тріснуло лобове скло в кабіні пілотів, а це вкрай небезпечно, адже уламки можуть потрапити в двигуни або пошкодити крило. Тож командир прийняв рішення якомога швидше приземлитися у найближчому аеропорту. Близько 22 години авіалайнер благополучно сів на злітно-посадкову смугу аеропорту Логан у Бостоні.

Авіакомпанія вибачилася перед пасажирами за затримку та пообіцяла відправити їх іншим рейсом наступного дня.

Один з пасажирів розповів, що ніхто на борту спочатку не розумів, що сталося.

"Коли ми приземлилися, то нам лише сказали, що треба буде заночувати в Бостоні. Всі були не налякані, а розлючені", – каже він і додає, що перевізник не надав пасажирам жодної допомоги, зокрема не забезпечив харчування.

Літак American Airlines на радарі. Фото: Flight Aware

Наразі триває розслідування цього інциденту. American Airlines пообіцяла провести ретельне технічне обслуговування літака та вивести його з експлуатації до з’ясування причин несправності. За словами представників авіакомпанії, безпека пасажирів для них на першому місці.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про пілота авіакомпанії American Airlines Джеффа Фелла, котрий виголосив надзвичайно зворушливу та емоційну прощальну промову і довів до сліз пасажирів рейсу у Чикаго, частина з яких були його родичами. Чоловік віддав авіаційній службі аж 32 роки, а тепер йде на заслужений відпочинок.

Також ми розповідали про пілота, котрий посадив літак посеред жвавої дороги в годину пік. Через несподівану появу повітряного засобу рух транспорту в обох напрямках було ускладнено, поки на місце події виїжджали екстрені служби.