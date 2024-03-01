"Мій чоловік помер": жінка дізналася жахливу правду, заглянувши в його ноутбук (відео)

Жінка розповіла про те, в якій жахливій ситуації вона опинилася після того, як порилася в речах свого коханого. Заглянувши в його ноутбук, вона дізналася, на що витрачав гроші її чоловік і з ким він спілкувався.

Жінка розповіла про таємницю, яку приховував від неї її партнер. Після його смерті вона вирішила зазирнути в його ноутбук і дізналася про жахливу реальність їхніх стосунків. Про це вона розповіла в ролику, який опублікувала в TikTok.

Чоловік помер три роки тому. Жінка записала серію відеороликів у ньому, які набирають мільйони переглядів. Нещодавно вона виклала кілька нових роликів про те, в якій жахливій ситуації вона опинилася після того, як порилася в його речах. В одному з них вона відтворює сцену, коли вона заглянула в ноутбук свого покійного чоловіка.

"Порилася в комп'ютері мого покійного чоловіка після його смерті. Знаходжу чати його дівчат, величезна кількість чатів із різними дівчатами", — розповідає дівчина.

Потім вона ділиться деякими цитатами, взятими, судячи з усього, з листувань її покійного чоловіка.

"Вона потрапила в аварію і зараз перебуває в комі, а я зовсім один", "Вона кинула мене заради іншого чоловіка", "Це вже вдруге, коли вона кидає мене і нашу доньку", — писав чоловік.

Далі жінка розповіла, що подивившись на виписку з рахунку, виявила, що сотні доларів були витрачені на сайти для дорослих. Також вона помітила гроші, які були відправлені "подружкам".

Користувачі TikTok у розділі коментарів підтримали жінку і поміркували про карму.

"Всесвіт працює несповідимими шляхами. Він справді сказав "моя дружина померла", і Всесвіт покарав його", — написав один із глядачів.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка познайомилася з чоловіком у сміттєвому баку і вийшла за нього заміж. Ерін Шеффілд вийшла заміж завдяки незвичайному хобі. Її майбутній чоловік на ім'я Дейв підтримав її захоплення і навіть дарував подарунки знайдені в горі сміття.

Також стало відомо, що хлопець кинув дівчину в День святого Валентина, бо вона багато їла під час вечері. Романтичне побачення закоханої пари почалося добре, але несподівано для жінки закінчилося розставанням. Вони обмінялися подарунками, а після вечері чоловік кинув дівчину за СМС.