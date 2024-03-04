Мільярдер продає розкішний маєток за $38 млн, у якому не можна жити (фото)

Власник красивого маєтку незаконно розчистив землю на ділянці та почав будівництво без дозволів влади. Він поставив під загрозу заболочені землі й отримав купу штрафів, які не були сплачені протягом 5 років.

Мільярдер Гаррі Маклоу, один із найзухваліших забудовників Нью-Йорка, виставив свій будинок у Гемптоні (США), що виходить на ексклюзивний ставок Джорджика, сусідами якого є Стівен Спілберг, на продаж за 38 мільйонів доларів. Але є одна заковика. У ньому не можна жити. Про це пише New York Post.

Це пов'язано з тим, що особняк не має сертифіката на проживання, і нові власники не зможуть в'їхати в нього на законних підставах. Маклоу незаконно розчистив землю на ділянці й спорудив прибудови без дозволів влади, поставивши під загрозу заболочені землі та отримавши штрафи за більш ніж 21 порушення, які не були сплачені протягом п'яти років.

Видання зазначає, що нелегальні ремонтні роботи в його будинку в Гемптоні нагадали всім про рішення забудовника, ухвалене 1985 року. Він вирішив найняти "мафіозну" компанію, щоб підірвати чотири будівлі посеред ночі, за кілька годин до того, як міська влада почала запроваджувати заборону на знесення будівель з одним житловим приміщенням. За словами чиновників, знесення наразило на небезпеку життя людей.

Будинок із чотирма спальнями і басейном розташований на 2,7 акрах землі в Іст-Гемптоні Фото: New York Post

Маклоу заплатив штраф у розмірі 2 мільйонів доларів, але уникнув обвинувачення, тому що злочинний намір не було доведено, заявив тоді окружний прокурор Мангеттена.

Джерело американського видання також поділилося кількома іншими подробицями.

"Будинок також сильно закредитований. Немає жодних підстав просити 38 мільйонів доларів. Будинок супроводжується юридичними складнощами, а його навіть немає на ставку. Він коштує не більше 12-15 мільйонів доларів", — додав інсайдер.

будівельний інспектор Іст-Гемптон-Віллідж Томас Прейато підтвердив, що Маклоу може продати будинок, але ніхто не може його зайняти Фото: New York Post

Наразі будівельний інспектор Іст-Гемптон-Віллідж Томас Прейато підтвердив, що Маклоу може продати будинок, але ніхто не може його зайняти.

"У нього був сертифікат на проживання в будинку ще у 2017 році. Але він більше недійсний через усі штрафи, які він не сплатив. Він наразив на небезпеку водно-болотні угіддя. Не дарма ж у нас є кодекс. Це викликає занепокоєння", — сказав він.

Будинок із чотирма спальнями й басейном розташований на 2,7 акрах землі в Іст-Гемптоні. Він оточений заповідною землею. Маклоу заплатив за будинок 10,35 мільйона доларів у 2017 році, а потім розпочав розчищення землі та будівництво занадто близько до водно-болотних угідь — і все це без дозволів, стверджує влада села.

Заборона на будівництво Фото: New York Post

На той час він жив там із Патрицією Ландо, яка тепер стала його дружиною, а сам він перебував у розлученні з Ліндою Маклоу, яка досі мешкає на іншому березі ставу, так близько, що колишні можуть бачити одне одного зі своїх будинків.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка не платить за житло, побудувавши невеликий розкішний будинок на задньому дворі. Прешес Прайс дивилася з вікна кухні на свій величезний задній двір і зрозуміла, що їй потрібно побудувати житло трохи менше. Основний будинок вона хотіла здавати в оренду й отримувати додатковий прибуток.

Також стало відомо, що світова еліта будує секретні бункери і запасається зброєю. Нещодавно Марк Цукерберг розробив план з будівництва бункера на своєму ранчо, після чого його приклад наслідували багато інших мільярдери. Багато з них розповідають про різні причини кінця світу, але більшість почали підготовку до Судного дня.