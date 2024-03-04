Гори заввишки до трьох метрів: місто "захопило" величезне перекотиполе (відео)

Причиною незвичайного явища став сильний шторм. Через день після повені рослинами місто засипало снігом. Місцеві жителі допомагали комунальникам розчищати дороги.

У місті Саут-Джордан, розташованому в американському штаті Юта, сталося незвичайне явище, вулиці "захопило" перекотиполе. Висота бур'янів, які утворюють цілі гори, сягає до трьох метрів. Про це пише KSL.

Після сильного шторму місто було заполонене цими рослинами. Купи клубків перекотиполе перекривали дороги, залишаючи автовласників у безвихідному становищі. Часто вони знаходили свої машини вже під купою бур'янів. Місцеві жителі, співпрацюючи з комунальними службами, з мотиками та лопатами, активно розчищали дороги.

В адміністрації заспокоювали громадськість, заявляючи, що для міста це не перший випадок нашестя бур'янів. Через день Саут-Джордан огорнув снігопад, який, як сподіваються жителі, допоможе приборкати перекотиполе.

Джон Янг, будинок якого постраждав від бур'янів Фото: KSL

Джон Янг, будинок якого постраждав від бур'янів, ніколи не думав, що потрапить у сюжет новин.

"Усе фотографує, знімає відео. А ти сподіваєшся, що вітер зміниться. Не щодня в гості залітають тисячі перекотиполе. Я прокинувся сьогодні вранці, відчинив жалюзі й побачив їх на моєму ґанку. Що робити в такій ситуації? Нічого не залишається, окрім як сміятися", — розповів американець.

Видання зазначає, що подібні інциденти не є унікальними для США. У 2020 році в штаті Вашингтон водії опинилися в пастці через чотириметрові гори бур'янів, які перекрили шосе в обох напрямках. У 2018 році ціле місто в Каліфорнії стало жертвою навали перекотиполя. Попри гадану безпеку рослин, цей бур'ян може стати причиною пожеж, дорожніх аварій, спричиняти алергії, ускладнювати боротьбу зі шкідниками й завдавати шкоди іншим культурам.

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