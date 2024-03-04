Дружина мільярдера дотримується незвичайних правил, які придумав для неї чоловік (відео)

Софія Кралов ділиться зі своїми підписниками своїм розкішним і пишним життям. Жінці не дозволяють займатися домашніми справами, оскільки її чоловік вважає, що це робота для прислуги, але є й інші вимоги.

Софія Кралов з ОАЕ розповіла про суворі правила, які для неї встановив її багатий чоловік, але одне з них значно спрощує їй життя. Про це вона розповіла в одному з відео, яке опублікувала в TikTok.

Дружина мільярдера із задоволенням ділиться зі своїми підписниками своїм розкішним і пишним життям. Однак правила, які встановив чоловік, здивували багатьох глядачів.

Попри те, що жінку оточує розкіш, у цієї багатої домогосподарки є кілька суворих правил, встановлених її чоловіком, які багато хто ставить під сумнів. Пара живе в Дубаї, і її чоловік, який нібито володіє парфумерною імперією світового класу, встановив низку правил, зокрема заборонив їй водити машину, готувати або прибирати.

"Я живу у своєму власному проявленому світі мрій, де все, чого я хочу, збувається", — пояснила Софія.

Жінці не дозволяють займатися домашніми справами Фото: Instagram

Жінка також розповіла, що їй не дозволяють витрачати власні гроші, і поділилася, що вона може користуватися тільки кредитними картами чоловіка. Вона заявила, що їй не дозволяють займатися домашніми справами, оскільки чоловік вважає, що це робота для прислуги. Що стосується водіння, то Софії не дозволяється нікуди їздити самій, вона повинна користуватися послугами особистого водія.

Ще одне незвичайне правило, якого вона дотримується, пов'язане з макіяжем. Вона не може сама робити його і повинна доручити це професіоналам. Однак Софія не проти слідувати цим правилам.

"Іноді приємно грати за якимись правилами", — написала вона.

Однак багато підписників Софії не поділяють думку жінки й критикують її вибір.

"Твоя мета в житті — це просто гонитва за грошима", "Те, що люди роблять заради грошей", "Ти вийшла заміж за багатого, ти не багата… ці речі швидко змінюються", — писали користувачі TikTok.

Однак багато підписників Софії не поділяють думку жінки і критикують її вибір Фото: колаж Фокус

Раніше Фокус повідомляв, що жінка не платить за житло, побудувавши невеликий розкішний будинок на задньому дворі. Прешес Прайс дивилася з вікна кухні на свій величезний задній двір і зрозуміла, що їй потрібно побудувати житло трохи менше. Основний будинок вона хотіла здавати в оренду й отримувати додатковий прибуток.

Також стало відомо, що світова еліта будує секретні бункери й запасається зброєю. Нещодавно Марк Цукерберг розробив план з будівництва бункера на своєму ранчо, після чого його приклад наслідували багато інших мільярдери. Багато з них розповідають про різні причини кінця світу, але більшість почали підготовку до Судного дня.