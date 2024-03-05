Найстаріша людина у світі, якій виповнилось 117 років, погодилась на експеримент вчених

Відмінний стан здоров’я жінки у такому поважному віці зацікавив науковців. Вони почали досліджувати її організм у пошуках секретів довголіття.

Найстаріша людина у світі Марія Браньяс Морера відзначила свій 117-й день народження. Нещодавно рекордсменка погодилась на експеримент вчених, щоб розкрити секрет довголіття, пише Книга рекордів Гіннеса.

Марія офіційно стала найстарішою живою людиною після смерті 118-річної французької черниці Люсіль Рандон у січні 2023 року. Попри свій поважний вік, жінка веде активний спосіб життя, зокрема регулярно публікує дописи у соціальній мережі X (колишній Twitter).

"Доброго ранку, світе. Сьогодні мені виповнюється 117 років. Я пройшла цей шлях", – зазначила Браньяс Морера в одному з останніх повідомлень, зібравши величезну кількість схвальних реакцій та коментарів.

За словами співробітників будинку для людей похилого віку в Каталонії (Іспанія), де Марія проживає останні 23 роки, у неї немає серйозних захворювань, окрім незначних проблем зі слухом та пересуванням.

Відмінний стан здоров’я жінки у такому поважному віці зацікавив вчених, які почали досліджувати її організм у пошуках секретів довголіття.

"У неї абсолютно ясна голова. Марія пам'ятає події з чотирирічного віку з дивовижною ясністю і не має жодних серцево-судинних захворювань, типових для старших людей. Очевидно, що зіграла свою роль генетика, тому що в її родині є довгожителі, яким понад 90 років", – розповів в інтерв’ю ABC науковець Манель Естеллер.

Марія погодилася надати зразки своєї слини, крові та сечі для порівняння з аналізами її 80-річної доньки. Фахівці сподіваються, що вивчення генів рекордсменки допоможе винайти препарати для лікування хвороб, пов'язаних зі старінням.

Народжена у 1907 році в Сан-Франциско (США) Марія пережила пандемію іспанського грипу, дві світові війни та громадянську війну в Іспанії. Жінка вийшла заміж за каталонського лікаря Жоана Морета у 1931 році, народила трьох дітей та пережила свого єдиного сина Августа. Вона також має 11 онуків та 11 правнуків.

У 2020 році Браньяс Морера отримала титул найстарішої людини, яка пережила коронавірус, але згодом цей статус перейшов до на три роки старшої Люсіль Рандон.

Марія пережила пандемію іспанського грипу, дві світові війни та громадянську війну в Іспанії. Фото: Supplied

Наразі американка є 12-ю найстарішою людиною в історії й може піднятися до п'ятого місця, якщо проживе ще один рік. До речі, рекорд довголіття встановила француженка Жанна Кальмент, яка прожила 122 роки та 164 дні.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що 114-річна Елізабет Френсіс із Г'юстона, яка нещодавно офіційно стала найстарішою американкою, поділилася секретом довгого та щасливого життя. Жінка пережила дві світові війни, епідемію іспанського грипу 1918 року та пандемію COVID-19.

Також ми розповідали про ветерана Другої світової війни Зана Вайта з американського штату Західна Вірджинія, якому нещодавно виповнилося 100 років. Навіть у такому солідному віці чоловік майже щодня снідає та п’є улюблену каву в місцевому McDonald’s. Саме там він і відсвяткував свій ювілей разом із групою друзів і персоналом.