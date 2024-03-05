Надзвичайно рідкісна знахідка: рибалка виловив з річки 1200-річний меч вікінга (фото)

Унікальний артефакт буде зберігатись у музеях Оксфордшира та, можливо, виставлятиметься на експозиціях у майбутньому.

Рибалка-аматор Тревор Пенні з Оксфордшира (Велика Британія) за допомогою магніту виловив у річці Червелл іржавий металевий предмет. Як пізніше з’ясувалось, це 1200-річний меч вікінга. Деталі неймовірної історії розкрило видання This is Oxfordshire.

Пенні одразу передав артефакт експертам для детальнішого вивчення. Ті датували меч періодом між 850 та 975 роками нашої ери й зробили припущення, що колись він належав вікінгові, адже у той час територія нинішньої Англії була розділена між англосаксами та данськими загарбниками й стала ареною численних збройних конфліктів.

Вчені датували меч періодом між 850 та 975 роками нашої ери і зробили припущення, що колись він належав вікінгові. Фото: Trevor Penny/Triangle News

Рибалка розповів, що сама знахідка та процес підтвердження автентичності реліквії були бентежними, але не обійшлися без певних перешкод.

"Був конфлікт із власниками землі та річки щодо дозволу на рибальство. Зрештою я передав меч до музею згідно з їхніми вимогами", – пояснив Тревор.

Тепер унікальний артефакт епохи вікінгів буде зберігатись у музеях Оксфордшира та, можливо, виставлятиметься на експозиціях у майбутньому.

"Це справді дивовижна знахідка – найдавніша річ, витягнута магнітним способом у нашому графстві. Археологи рідко натрапляють на цілі середньовічні мечі, що збереглись у настільки хорошому стані", – додає британець.

Унікальний артефакт епохи вікінгів буде зберігатись у музеях Оксфордшира та, можливо, виставлятиметься на експозиціях у майбутньому. Фото: Trevor Penny/Triangle News

Варто зазначити, що рибалка з магнітом є популярним хобі, однак потребує дозволу від землевласників та чиновників, оскільки будь-які знайдені у такий спосіб артефакти вважаються історичними експонатами.

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