"Миюся ганчіркою і серветками": 22-річна дівчина роками не може торкнутися до води (фото)

Перші симптоми американка Лорен помітила у 12-річному віці, але з часом стан лише погіршувався.

22-річна Лорен Монтефуско з Південної Кароліни, що в США, страждає від вкрай рідкісного захворювання – аквагенної кропив'янки, тобто алергії на воду. Її діагноз вважається унікальним, позаяк у медичній літературі описано лише 37 подібних випадків, повідомляє видання New York Post.

Контакт із водою, зокрема під час гігієнічних процедур, викликає у Лорен нестерпний свербіж, що може тривати до години. Окрім того, біль та висипання спричиняє незначне переохолодження під час переодягання та механічне подразнення шкіри від гоління.

"Таке відчуття, ніби свербить глибоко під шкірою. Намагаюся не чухатися, але нічого не можу вдіяти. Іноді дряпаю себе, щоб завдати ще більшого болю й не відчувати подразнення", – розповідає американка.

Перші симптоми Монтефуско помітила у 12-річному віці, але з часом стан лише погіршувався. Точний діагноз вдалось встановити через три роки, коли дівчина вирішила звернутися за допомогою до медиків.

У медичній літературі описано лише 37 випадків подібного захворювання. Фото: Caters news

На жаль, повністю вилікувати аквагенну кропив'янку наразі неможливо, тож Лорен намагається мінімізувати дискомфорт, зводячи контакти з водою до мінімуму.

"Я пробувала митися ганчіркою, але вода все одно викликає алергію. Єдиний надійний спосіб – використовувати вологі серветки для тіла. Однак я відчуваю огиду через те, що не можу прийняти душ", – каже вона.

Лорен знайшла підтримку в онлайн-спільноті людей з аналогічними проблемами – це значно допомогло їй в психологічному плані. За словами дівчини, тепер вона почувається трохи краще.

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