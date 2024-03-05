Народжений в небі: пілот кинув штурвал літака, щоб прийняти пологи у пасажирки (фото)

Для командира пасажирського авіалайнера ця ситуація стала безпрецедентною за 18 років кар'єри.

На одному з рейсів авіакомпанії VietJet пілоту Джакаріну Сарарнракскулу довелося взяти на себе нетипову роль акушера. Під час перельоту з Тайбея до Бангкока у вагітної пасажирки несподівано відійшли води й розпочалися пологи прямо на борту літака. Про це пише видання New York Post.

Після повідомлення від членів екіпажу про те, що вагітна жінка народжує в салоні літака, Сарарнракскул, який має 18-річний досвід пілотування, залишив свою кабіну й побіг їй на допомогу. На щастя, керування повітряним судном перейняв другий пілот.

Хоча для командира ця ситуація була безпрецедентною за всю кар'єру, він успішно впорався з усіма викликами.

"Я ніколи раніше не приймав пологи, принаймні за 18 років кар'єри пілота", – зізнається він.

Після приземлення в Бангкоку породіллю та новонародженого хлопчика зустріли медики та карета швидкої допомоги. Пілот із гордістю підкреслив, що дитина здорова, а молода матір – у повній безпеці.

"Цей малюк зможе до кінця життя розповідати всім, що народився у повітрі. Пишаюся, що зміг допомогти йому з'явитися на світ", – каже Сарарнракскул й додає, що екіпаж навіть дав хлопчику прізвисько Скай ("Небо" у перекладі з англійської).

Чи має пілот медичну освіту, не уточнюється.

Пілот із гордістю підкреслив, що дитина здорова, а молода матір – у повній безпеці. Фото: Instagram Пілот із гордістю підкреслив, що дитина здорова, а молода матір – у повній безпеці. Фото: Instagram

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