Гребінець не потрібен: як живе 3-річна дівчинка із синдромом "нерозчесаного волосся" (фото)

Батьки часто розповідають про життя доньки в Instagram, де нею захоплюються люди з усього світу.

3-річна Лейла Девіс з міста Грейт-Блейкенем, що в англійському графстві Саффолк, живе з рідкісним синдромом "нерозчесаного волосся" (СНВ). Через цю особливість дівчинку в садочку жартома називають "Пухнастиком", а також порівнюють з Борисом Джонсоном та Альбертом Ейнштейном, пише видання The Mirror.

Лейла має кучеряві та сухі пасма, які не піддаються розчісуванню. Експерти пояснюють, що діагностований у неї синдром зазвичай розвивається в ранньому дитинстві, найчастіше до трирічного віку, хоча може виникнути й значно пізніше.

"Друзі з садочка називають її "Пухнастиком", бо у класі є ще одна дівчинка, яку також звуть Лейла. Інші діти не ставляться до неї негативно, та й сама вона не соромиться й легко спілкується з усіма", – розповідає 30-річна Шарлотта Девіс, мама дівчинки.

Попри все, Лейла залишається життєрадісною та активною, дуже любить співати та танцювати балет. Батьки часто розповідають про життя доньки в Instagram, де нею захоплюються люди з усього світу.

Однак Шарлотті дуже не подобається, коли незнайомці починають без дозволу торкатися до волосся її доньки.

"Здається, люди думають, що це нормально, тож мені доводиться давати настанови, щоб вона не дозволяла чужинцям підходити до неї без дозволу. Лейлі всього три роки, і я стараюсь її цим не злякати", – каже матір.

Попри все, Лейла залишається життєрадісною та активною, дуже любить співати та танцювати балет. Фото: Instagram Попри все, Лейла залишається життєрадісною та активною, дуже любить співати та танцювати балет. Фото: Instagram

Жінка дуже сподівається, що з часом волосся доньки стане трохи довшим, щоб одного дня можна було зібрати його у хвіст.

"Зараз ми уже можемо заплітати коси, але робимо це не дуже часто, бо пасма крихкі й легко ламаються. Лейла вже досягла того віку, коли починає ставити під сумнів деякі речі, наприклад, хоче щодня робити зачіску і запитує, чому я проти. Змушена пояснювати, що її волосся не таке, як в інших, а особливе. Вважаю, що завдання мами – підготувати дитину до будь-якої ситуації, тому сподіваюся, що в майбутньому вона вважатиме, що це круто, як і я", – додає Шарлотта.

Лейла Девіс зі своєю родиною. Фото: Instagram

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